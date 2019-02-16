義大世界卡關8年「想到就睡不著」！　林義守苦嘆：企業不能被糟蹋

▲義聯集團創辦人林義守。（圖／資料照）



地方中心／高雄報導

義聯集團15日晚間舉辦春酒，創辦人林義守致詞時談及義大世界第2期工程被卡關8年，及一路以來的經歷不禁眼中泛起淚光。他表示，想不通怎麼會碰到這樣的政府，企業不該被糟蹋，投資的義大世界創造數千個就業機會，卻被不公平對待，經常在夜裡想到睡不著覺，心裡非常難過。

林義守說，一個投資案最重要的關卡，就在於環保與建管單位，而義大世界第一期部分計劃被建築單位擋，足足卡了2年多；這8年真的很苦，所有投資約有300多億被卡，但仍繼續投資高雄。他無奈指出，建照都核發了還要抽查，實在想不通為什麼這樣。

其後，集團旗下包括天悅飯店第二期工程、義大世界二期新建工程、義大癌治療醫院工程等，不是卡在容積率或尚未取得建照，就是政府遲遲未核准進口醫療設備等因素，開發進度持續卡關。

義聯集團曾針對義大世界開發案，和高雄市政府對簿公堂。2013年法院判決高市府勝訴，2015年義大被高市府撤銷開發區內的使用執照，義大不服再度提告，最高行政法院今年7月判市府敗訴，義大隨後針對卡關的開發案，向高市府提出共258.77億元國賠。

回顧開發義大世界的歷程，林義守表示，15年前除了周邊的四十戶人家外，幾乎看不到民家燈火，之後有佛光山建設佛館，義大世界也投資建設，進而創造數千個就業機會，同時也帶進觀光人潮，豈料卻遭受到不公平對待。

他表示，政府不能讓義大世界這樣的案例再發生，因為企業不能被這樣糟蹋，否則政府也會被自己害死，有了這樣的前車之鑑，誰還敢來投資？若沒有人投資，就業機會就沒有了，人口開始外流、減少，整個地區便會一直衰弱下去。

【更多新聞】

影／愛情摩天輪成真！韓國瑜直升機視察愛河...爆料選在「這6個地點」



重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝 網直呼：神預言