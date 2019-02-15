臉書重逢小學同學　人夫狂追3小孩的媽「不來電」竟撒冥紙

▲ 重逢小學同學狂追3小孩的媽，人夫追求不成丟雞蛋、撒冥紙。（圖／示意圖與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名譚姓男子，透過臉書聯繫上20多年未見國小簡姓女同學，並展出追求。因譚男已有家室，簡女拒絕交往，譚男糾纏不放，到住處撒冥紙、丟擲雞及張貼誹謗傳單等手段報復。譚男涉嫌恐嚇、誹謗等罪嫌被起訴，法院判處拘役120日，易科罰金12萬元。

判決書指出，譚男與簡女是國小同學，約有20多年未曾見過面。譚男在2013年透過臉書，與簡女聯繫上，得知簡女已離婚，獨力撫養3名子女，每個月還要繳交房貸，譚男偶有金錢接濟饋贈，後來對簡女展開追求。簡女認為譚男仍有婚姻關係拒絕，但譚男無法接受。

譚男求愛不成，假稱簡女有積欠債務，張貼傳單誹謗名譽，又與友人威脅、恐嚇簡女及其家人，到簡女住處外丟雞蛋、撒冥紙，還在簡父計程車上張貼「再不吭聲下次不是這樣解決」、「欠債還債，請你女兒出面」、還到處張貼「叫你女兒簡女欠錢還錢」傳單等洩憤。

因此，簡女將接濟的15萬元匯還給譚男，但譚男仍不放過簡女，迫使簡女辭去工作，有家歸不得，甚至還罹患憂鬱症，民事法庭判譚男應賠償簡女精神損害40萬元。



檢警調查，譚男從2016年9月起2個月內，多次傳簡訊恐嚇簡女，甚至到簡女住處撒冥紙、丟雞蛋，累計多達17次，刑事庭法官將譚男依恐嚇、誹謗等罪嫌起訴，全案偵結，法官判處拘役120日，易科罰金12萬元。