血液庫存量偏低　黃偉哲籲請市民踴躍捐血

▲血液庫存量偏低，市長黃偉哲籲請市民踴躍響應捐血活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年農曆春節假期長，加上近期天氣溼冷，民眾捐血意願低，全國各捐血中心陸續呈現庫存血量偏低情形，市長黃偉哲在永華市政中心舉辦的「捐血有愛，我愛捐血」宣導活動中，大力呼籲民眾發揮愛心，踴躍捐血。

黃偉哲表示，捐血的時節有高峰有低谷，每年農曆年前因為大家各自忙碌，因而出現血荒期，盼市民能在此時能多多挽袖捐血，不要讓血液的供應出現斷層或缺口。黃偉哲藉機會向所有默默奉獻愛心的捐血人士，表達由衷的敬意與謝忱，現場並親自頒發感謝狀給在捐血月期間，辦理捐血活動的各社團代表，感謝他們長期於缺血期間的血中送炭。

會上亦邀請受血人凃堇慧家屬代表凃秀賢女士，分享女兒長年下來用血的心路歷程。凃堇慧為「再生不良貧血」患者，25年來每兩週或三週就要去醫院輸血，其母親凃秀賢女士感謝每一位捐血獻愛的捐血人，因為感激，她也常告知身邊好朋友要捐血救人。

農曆年前的1個月為全國捐血月（1月3至2月3日），台南捐血中心為方便民眾捐血，設有5個固定站點，想要捐血的市民朋友可以隨時到台南永福路愛心樓、和緯、小東、新營捐血室及中山捐血車捐血，台南捐血中心主任洪啟民指出，養成定期捐血的好習慣，除讓自己新陳代謝更健康，也可幫助到用血病患。

另外，為鼓勵民眾響應捐血活動，只要民眾個人定期捐血達3次，且其中1次須在雲嘉南地區的固定捐血點或巡迴捐血點捐血，即可兌換年度限量「黑琵杯杯」1只，詳情請上台南捐血中心。