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十八羅漢自然生態保護解說服務站成立　六龜觀光產業見曙光

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▲十八羅漢自然生態保護解說服務站成立　六龜觀光產業見曙光。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市六龜區十八羅漢山自然保護區解說服務站16日揭牌啟用。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市六龜區「十八羅漢山自然保護區解說服務站」，於今16日成立，提供假日臨櫃辦理專業的生態解說申請，這是台灣第一個社區參與經營的自然保護區，未來將提供更多遊客方便前往保護區，體驗珍貴的國家自然資源，讓六龜的觀光產業又見曙光。

由於自然保護區為限制進出之區域，擅自進入自然保護區內依森林法處新台幣一千元以上六萬元以下罰鍰，請務必先行申請許可。

預約辦法，網路預約
1.申請進入自然保護區：https://pa.forest.gov.tw/　
2.申請解說員網頁：https://www.beclass.com/rid=213ec8e5a5593a53114f　
3.臉書搜尋：十八羅漢山生態之旅，
或電話預約：0905-635652

▲十八羅漢自然生態保護解說服務站成立　六龜觀光產業見曙光。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲十八羅漢山自然生態保護服務站啟用▼信福郵件。

▲十八羅漢自然生態保護解說服務站成立　六龜觀光產業見曙光。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏科大社區林業中心於2017年1月起受屏東林管處委託，進行十八羅漢山自然保護區的環境保護暨解說服務人員培力任務，經屏東林管處、茂林國家風景區管理處、六龜區公所及高雄市寶來人文協會、高雄市荖濃溪環境藝術促進會等政府單位及當地社區團體協力，成立十八羅漢山自然保護區解說服務站」。

今16日在林務局副局長廖一光、交通部茂林國家風景區管理處長簡慶發、六龜區長楊孝治及六龜在地社區、居民皆一起參與，共同見證十八羅漢山自然保護區新的里程碑，同時啟用十八羅漢山特色物種蝙蝠設計郵筒，以生態方式傳遞幸福的意象與祝福。

林務局副局長廖一光說，林務局對十八羅漢山的投入，來自於六龜在地人參與的熱誠。未來期望可以繼續為家鄉的永續觀光事業努力；屏東林區管理處處長張偉顗說，前年106年培訓以六龜在地人為主的解說團隊開始，逐步實踐保護區在地參與經營模式。

負責這項業務的屏科大陳美惠教授說，解說員來自在地各行業，從30到70歲都有，他們不僅可以解說十八羅漢山的天然地質地理、保護區生物、蝙蝠等生態之美，更肩負定期環境巡護監測工作，多次阻擋盜採、盜獵不法發生。

解說服務站的成立，將會是進出六龜觀光的入口平台，透過屏科大團隊與政府單位及在地社團的共同努力，將保育、觀光、文創、新形態農業加上網路行銷，翻轉出森林生態旅遊的千萬產值，相信未來會是六龜觀光的新亮點，成為點亮莫拉克災後十週年，推動永續觀光的耀眼燈火。

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關鍵字：高雄市,六龜,十八羅漢,自然生態保護區,解說服務站

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