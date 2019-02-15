韓國瑜攜手任達華宣傳高雄觀光醫療　華哥透露保年輕秘訣

▲港星任達華來高雄進行健康檢查，順便幫高雄行銷醫療觀光 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往高雄長庚醫院推展觀光醫療，而且這一次還有港星任達華陪同出席，韓國瑜市長希望透過這種方式來宣傳高雄醫療觀光，韓國瑜表示過去關注焦點都在北台灣，所以需要透過「名人帶路」來行銷高雄，韓國瑜也透露任達華未來會在高雄置產，不排除未來請任達華擔任高雄的「榮譽市民」。

任達華在接受媒體採訪的時候表示，不管是男人或女人，想要有健康的家庭或是拼事業都是需要一個健康身體當成基礎，所以他每一年都會來到高雄進行健康檢查，而且他也非常喜歡高雄這個城市，因為高雄市觀光很方便，而且天氣相當熱，讓喜歡跑步流汗的他，非常喜歡來到高雄。

▲港星任達華來高雄進行健康檢查，順便幫高雄行銷醫療觀光 。（圖／記者洪正達攝）

至於為何會選在高雄看診，任達華表示除了天氣條件以外，高雄也有中醫跟西醫，而且語言溝通非常方便，可以使用中文就能夠溝通，不需要用到英文，記者也追問任達華是否有在高雄進行醫美，任達華第一時間還聽不太懂，經過現場記者解釋「透過醫療讓外表保持在18歲」，任達華笑著說自己沒有過，都是透過跑步跟多喝水來保養自己。

至於有記者詢問到任達華未來會不會到高雄置產，任達華表示自己目前還沒有想到要選在哪一個地點，一切都還在考慮當中。

▲港星任達華來高雄進行健康檢查，順便幫高雄行銷醫療觀光 。（圖／記者洪正達攝）