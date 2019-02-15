高雄住房率87%創紀錄！陸客停留時間多1倍　業者估3月迎新高峰

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

大陸中心／綜合報導

自從新科高雄市長韓國瑜就任後，農產落地平潭、泉州；除了產品出口，觀光人潮也開始回流，高雄市觀光局長潘恆旭曾指出，春節9天長假期間，高雄迎來約450萬人潮，且陸客有別於過去「只在高雄睡一晚」，現在不少人會走「深度旅遊」，在高雄多停留1至2天。漢來飯店行銷總監陳素娟表示，漢來飯店12月就已創下23年歷史新高單月87%住房率，旅行社或自由行的客人詢問度均有提升，預估3月將有另一波住房高峰。

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▲潘恆旭親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝）

談到高雄觀光回暖，潘恆旭日前表示，漢來飯店12月就已創下23年歷史新高單月87%住房率；翰品酒店住房率也創下歷史新高95%紀錄；國賓飯店達到9成破紀錄；英迪格酒店2018年同期增長200多萬元（新台幣）營收，平均住房85%創新高；晶華集團捷絲旅中正與站前二館住房率也都超過92%。

▼高雄觀光景點之一85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

陳素娟表示，「2018年是真的很差，2019年轉好許多」，2018年底由於縣市長選舉，加上交通局補助，高雄知名度大增，12月各家星級飯店營業額皆有成長，不過2019年1月開始，旅遊補助轉為全省，誘因減少，旅客回復到「正常」的住房狀態；但就詢問度來看，已經比2018年同期更高。不過有關「住房時間拉長」的說法，陳素娟說，旅客入住時間並沒有明顯變化。

陳素娟指出，12月住房率飆漲「真的很意外」，來詢問住房的陸客以旅行社、自由行為大宗，高雄漢來飯店以商務客群為主，陸客僅佔10％，不過從這1成的數字來看，也有增長，「總體來看是有增加的」。今年預期還會有許多參訪行程到來，從各大旅行社的資料來看，預估3月還會有一波住房高峰。同時，希望觀光局能有持續的廣宣，「只要一直有人看到高雄旅遊訊息，就能刺激觀光客買單」。

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