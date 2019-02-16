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他養10億「蟑螂大軍」吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

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大陸中心／綜合報導

幾乎每個家庭都出現過，每個人都害怕的蟑螂「小強」，現在正打著一場名譽翻身戰。在山東濟南市章丘區餐廚垃圾處理中心，一種名叫「美洲大蠊」的蟑螂，每隻每天要吃掉自己本身體重5%的餐廚垃圾，「10億」隻蟑螂靠著自己的看家本領「吃」，每天能消化章丘區50噸的廚餘。蟑螂大軍的繁衍速度之快，李延榮從2018年養的3億隻，到現在已經來到了10億的數字。

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻）

▲李延榮養10億隻蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻，下同）

據《中國新聞周刊》報導，「小強豪宅」黑暗、潮濕，有著30℃的高溫，一股熱浪與濃烈的氣味散布其中，占地面積6300平方公尺，相當於一個國際標準足球場大小。

▼以下圖片可能會引起不適，請斟酌觀看。

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻）

小強們的豪宅被分成60個小房間，每個房間有6列、共計2200個高1.8米、寬0.71米的波紋板，兩列波紋板之間，是小強們的6層餐桌，層與層之間相距25公分，每層之間縫隙交錯排列，像這樣的餐桌每個房間有3個，食物從頂端投餵，自上落下。蟑螂們就在這些縫隙中「用食」。

▼蟑螂吃廚餘。（圖／CFP）

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／CFP）

這裡每天要給蟑螂餵食5次，除了早中晚三餐，還有下午茶跟半夜的「宵夜」；送過來的垃圾都會先經過一道處理，垃圾裡的水和油下滲收集，固體物質通過傳輸帶向上運送，工作人員再將筷子、玻璃、塑膠等蟑螂難以吞食的雜質挑出；剩餘的有機物經過機器擠壓、擊碎、攪拌，形成黏稠漿狀，再依蟑螂「口味喜好」添加油脂、水或秸稈粉、木屑，確保含水量70%至80%的黏稠度，通過管道直接輸送給養殖間的「小強大隊」享用。

▼李延榮養10億隻蟑螂。（圖／梨視頻）

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻）

發現這種美洲大蠊「很會吃」的，是餐廚垃圾處理中心負責人、山東巧賓農業科技有限公司董事長李延榮，8年前他發現單位食堂300多人份的廚餘垃圾無法處理，直接掩埋又會汙染環境。李延榮想起自己曾陪女兒看過的一部有關蟑螂的動畫片，片中指出蟑螂愛吃油和腐敗物，於是李延榮有了蟑螂吃廚餘的這個想法。

▼蟑螂大軍散布在波紋板上。（圖／CFP）

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／CFP）

報導指出，在美洲大蠊生命走到盡頭時，會從豎立著的波紋板上滑落，蟲體、卵鞘、糞便通過機器分離收集，蟲體經過300℃高溫殺菌、烘乾後，可做成蛋白飼料添加劑，卵鞘則用來敷下新生力量，糞便用作有機肥料。

▼李延榮為蟑螂設下三道「防越獄」關卡。（圖／梨視頻，下同）

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻）

為了防止蟑螂「越獄」，李延榮還設立了三重防逃措施，每個小隔間窗戶全部採用不鏽鋼網密封，實現第一級防護；養殖間門口設有水簾，水簾下養有魚池，蟑螂越獄後會被沖入池中餵魚，這是第二層防護；最後外面還設有85公分寬的「護城河」，同樣養了鯰魚、草魚等守株待兔。

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／梨視頻）

據報導，但除了正常情況下，若發生地震等不可抗力的事故，蟑螂就有機會外逃，必須要有應對此意外的預案。中國大陸城市環境衛生協會餐廚垃圾專業委員會主任委員任連海指出，「哪怕人為操作失誤，也會出現蟑螂逃逸的情形，一旦洩漏出來就很難控制」，還有可能會造成一些生態安全問題。

▼工作人員們正在將廚餘垃圾分類（圖／CFP）

▲▼蟑螂吃廚餘。（圖／CFP）

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關鍵字：蟑螂,廚餘,蟑螂吃廚餘,廚餘處理,廚餘垃圾

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