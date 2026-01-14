新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡　曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

▲賀嬌龍生前策馬雪原，直播帶貨為新疆牧區提振觀光旅遊。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

曾因雪原策馬推廣新疆旅遊而走紅網路的新疆昭蘇縣前副縣長賀嬌龍，近日傳出因意外事故不幸離世，消息引發各界關注。有消息稱，賀嬌龍是在工作過程中發生墜馬意外，經搶救後仍宣告不治，不過，也有當地工作人員透露，賀嬌龍仍在醫院救治中。其生前致力於文旅推廣與農產品品牌建設，還曾因馬上英姿迅速圈粉，提振地方觀光旅遊，形象深植人心。

公開資訊顯示，賀嬌龍為漢族，1979年12月出生，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長。2020年，她身披紅色披風，在雪地策馬為昭蘇縣旅遊代言的影片在網路爆紅，帶動當地觀光熱度，之後也被視為新疆文旅推廣代表人物之一。

賀嬌龍2021年4月調任伊犁州文旅局副局長，2023年4月出任新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任，持續推動農產品行銷與鄉村振興工作，並於2025年3月獲頒「全國三八紅旗手」稱號。

賀嬌龍過去受訪時曾表示，身為公職人員，重點在於為民服務，而非追求成為網紅；她也曾指出，騎馬對牧區基層幹部而言是一項必要技能，車輛無法抵達之處，仍需以馬匹與雙腳完成公共服務的「最後一哩路」。