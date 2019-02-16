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「先幫你存起來」1萬3紅包錢被挪用　兒子告贏老爸：應全數歸還

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▲▼紅包，孫子，屁孩，看紅包示意圖。（圖／CFP）

▲法院指出紅包是小孩的財產。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

過年時小孩說「恭喜發財」，父母說「我先幫你存起來」，這裡就有一個案例是因爸爸自行動用小孩的紅包錢，被告上法院，且還告了成功。蘇先生2014年3月至2015年3月期間分三次將兒子的3000元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元）壓歲錢存入了孩子的銀行帳戶中，2016年3月在未告知兒子的情況下將其壓歲錢及利息3045元取出。兒子小蘇因此將父親告上法院，最後法院也判決要求父親歸還存款本金及利息。

▼孩子過年領紅包。（圖／CFP）

▲▼紅包，壓歲錢，春節，過年，家人團聚。（圖／視覺中國）

據《廣州日報》報導，2015年12月，原本與父親同住的小蘇，搬至跟母親黃小姐生活至今，黃小姐也於同月申請變更小蘇的扶養權，2016年4月法院正式判決變更小蘇由母親扶養。

據報導，蘇先生2016年3月在沒有告知小蘇的情況下，將兒子存入銀行帳戶的壓歲錢及利息3045元全數取出；小蘇認為，父親私自使用自己的身分證與銀行存摺，提領自己的壓歲錢，且拒絕返還的行為，侵犯到了自己的合法權益，為此將父親告上法院，要求對方歸還存款本金及利息。

蘇先生也萬萬沒有想到，兒子竟然會因為壓歲錢而將自己告上法院，「壓歲錢是幫孩子存入銀行的，這些錢都是在我的親友圈當中產生，與孩子母親並無關係；我也曾與孩子約定，等到他成年後，會歸還存款本金及利息」，蘇先生認為，孩子會將自己告上法院，都是因為母親的唆使。

廣州白雲區法院經審理後認為，小蘇名下的銀行存款雖是父親幫其存入，但小蘇對該存款享有所有權，蘇先生無權擅自處分；取出存款的舉動侵犯到了小蘇的權利，小蘇主張父親歸還存款及利息合理合法，法院予以支持；故判決，父親蘇先生應返還小蘇的壓歲錢本金及利息共計3045元。

對此，法官也建議，壓算錢是屬於孩子的財產，雖是如此，但還是可以利用以下幾種方法引導孩子正確使用，如存銀行、買保險、作為學費的開支、買自己喜歡的書，培養讀書的興趣、使用壓歲錢制定出遊計畫、買禮物送朋友長輩，培養小孩的友善意識等。

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關鍵字：紅包錢,壓歲錢,法院

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