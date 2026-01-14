賴清德稱不容許對岸的手伸入　國台辦：台獨越狂、反獨繩索勒越緊

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦日前宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。對此，總統賴清德稱，對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，「絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來。對此，大陸國台辦今（14）日指出，在「台獨」絕路上越瘋狂，反「獨」的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

針對賴清德言論，朱鳳蓮指出，台灣是中國的台灣。「台獨」分子分裂國家、破壞兩岸關係，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

她指出，「台獨」分子在「台獨」絕路上越瘋狂，反「獨」的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

另外，賴清德日前又稱，台灣「正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅」，要堅定做好「反統戰、反滲透、反併吞」，並稱2026年「九合一」選舉、2028年兩項選舉甚至以後每場選舉，「境外敵對勢力都會介入」。

朱鳳蓮指出，每逢台灣選舉，民進黨的慣用伎倆就是攻擊抹黑大陸、操弄「抗中保台」，以謀取政治私利。「這種陰險企圖和卑劣做法早已被看穿，不僅騙不了台灣民眾，更會被台灣民眾唾棄。」