陸海關總署公佈2025中美進出口貿易數據：本質是互利共贏

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（14）日公佈2025年經貿運行相關數據，在中美經貿方面，根據雙方貨物貿易統計數據，中國是美國第三大出口目的國、第三大進口來源國；中國對美國進出口4.01兆元人民幣，佔同期進出口總值的8.8%；據美國統計，2025年前10個月，美國對中國進出口3736.4億美元，佔美國進出口總值的7.8%。

大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，有利於兩國，也有利於世界，「雙方應當共同落實好兩國元首共識，通過對話磋商，不斷壓縮問題清單、拉長合作清單，使中美經貿關係成為中美關係的壓艙石和推進器。」

▲大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，中國在2025年有貿易往來的國家和地區達到249個，其中，貿易規模超過兆元、千億和百億元的國家和地區分別有14個、62個和137個，較2024年分別增加了2個、6個和10個；最新國際數據顯示，中國已成為全球160多個國家和地區的主要貿易夥伴，比2020年增加20多個。

對於2026年的外貿形勢，大陸海關總署副署長王軍表示，全球貿易增長動力不足，外貿發展面臨的外部環境依然嚴峻複雜，由於全球經濟增長放緩、地緣政治分裂、政策不確定性持續存在以及脆弱性加劇，疊加貿易成本不斷上升，「預計2026年全球貿易增長將更加乏力。世貿組織最新的全球貿易展望報告，將2026年全球貨物貿易增長預期大幅下調至0.5%。」

王軍強調，中國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強，外貿的基本盤依然穩固。