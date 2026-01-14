　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸海關總署公佈2025中美進出口貿易數據：本質是互利共贏

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸海關總署副署長王軍。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（14）日公佈2025年經貿運行相關數據，在中美經貿方面，根據雙方貨物貿易統計數據，中國是美國第三大出口目的國、第三大進口來源國；中國對美國進出口4.01兆元人民幣，佔同期進出口總值的8.8%；據美國統計，2025年前10個月，美國對中國進出口3736.4億美元，佔美國進出口總值的7.8%。

大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，有利於兩國，也有利於世界，「雙方應當共同落實好兩國元首共識，通過對話磋商，不斷壓縮問題清單、拉長合作清單，使中美經貿關係成為中美關係的壓艙石和推進器。」

▲大陸海關總署發言人、大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，中國在2025年有貿易往來的國家和地區達到249個，其中，貿易規模超過兆元、千億和百億元的國家和地區分別有14個、62個和137個，較2024年分別增加了2個、6個和10個；最新國際數據顯示，中國已成為全球160多個國家和地區的主要貿易夥伴，比2020年增加20多個。

對於2026年的外貿形勢，大陸海關總署副署長王軍表示，全球貿易增長動力不足，外貿發展面臨的外部環境依然嚴峻複雜，由於全球經濟增長放緩、地緣政治分裂、政策不確定性持續存在以及脆弱性加劇，疊加貿易成本不斷上升，「預計2026年全球貿易增長將更加乏力。世貿組織最新的全球貿易展望報告，將2026年全球貨物貿易增長預期大幅下調至0.5%。」

王軍強調，中國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強，外貿的基本盤依然穩固。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

【興奮到消失】阿金外出散步超開心　高興到把牽繩甩自己臉上XD

