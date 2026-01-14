　
大陸 大陸焦點 特派現場

甜點店用「青堤」遭出征　國台辦：台灣為何出現病態現象？

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。20260114（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

開在基隆的「四蒔甜點」近日因為將甜點取名為「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」，引起部分網友不滿與攻擊。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮自問自答稱，「台灣社會為什麼會一再地出現這種非理性甚至是病態的現象？根本原因就在於民進黨當局上台以來，出於謀獨本性，處心積慮地操弄去中國化，妄圖割裂兩岸的歷史文化連結，蒙蔽誤導台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲」。

「四蒔甜點」甜點店將甜點取名為「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」，由於「青堤」並不是台灣人習慣使用的用詞，因此引發大批網友不滿。事後店家將該篇貼文刪除，並在臉書透露他們收到很多一星負評。

事後，店家又發文表示，有人糾正他們使用「中國用語」，嚇了他們一跳，但他們覺得「青堤就是好聽」，並再貼出「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」的照片。

民進黨秘書長徐國勇日前表示，台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。在今（14）日的大陸國台辦例行記者會上，有媒體就此進行詢問。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮以「四蒔甜點」甜點店事件為例稱，「近期有台灣的甜品店，因為使用了青堤兩個字來標識綠葡萄，遭到了網路的霸凌，也有百貨店因為售賣印有簡體字的作業袋而遭到綠營網軍的攻擊」。

朱鳳蓮自問自答，「台灣社會為什麼會一再地出現這種非理性甚至是病態的現象？根本原因就在於民進黨當局上台以來，出於謀獨本性，處心積慮地操弄去中國化，妄圖割裂兩岸的歷史文化連結，蒙蔽誤導台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲。」

朱鳳蓮還批評，民進黨當局強推台獨課綱和教材，刪除漢人表述、在路名上做政治文章，又將台灣民眾日常生活中使用大陸用語渲染為文化滲透，「甚至與所謂的堅守台灣主體性掛鉤，種種做法用心險惡荒唐可笑」。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化是兩岸同胞的最大公約數，兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節是刻在骨子裡的基因，何來所謂的滲透？民進黨當局以台獨史觀割裂中華文化，惡意抹黑兩岸之間正常自然的文化交流，操弄文化台獨、去中國化，數典忘祖，不得人心。

朱鳳蓮最後稱，「我們的立場還是非常地明確，我們將與台灣同胞一道持續的推進兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展，做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。」

