13歲男「泡澡20分鐘腦出血」　醫提醒：男性常泡熱水澡恐致不孕

▲13歲少年泡20分鐘的熱水澡後昏迷。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州近日發生一起高溫泡澡釀禍事件，一名13歲男在水溫接近40℃的澡堂內泡澡約20分鐘後，突然失去意識昏迷，送醫後竟被診斷為「顱內出血」，引發外界對高溫泡澡安全風險的高度關注。

據《都市報導》報導，事發於1月12日，該名男童到當地澡堂洗澡並泡湯，期間未補充水分，正準備搓背時，工作人員發現他對外界毫無反應，緊急送醫搶救。醫師指出，澡堂環境溫度過高，加上長時間浸泡與脫水，導致血管急劇擴張、血液濃縮黏稠，引發循環障礙，最終誘發腦出血。

醫師進一步說明，兒童與青少年因血管與體溫調節功能尚未成熟，在高於40℃的環境中更容易出現低血壓、缺氧甚至休克情況。密閉澡堂空氣流通不佳，長時間泡澡會加重缺氧風險，若又未及時補水，對腦部與心血管系統的衝擊更大。

不僅是兒童，成人長時間泡高溫熱水也存在風險。醫師指出，高溫會使體表血流大量增加，造成內臟供血不足，對於有心血管疾病或「三高」族群，可能誘發心律不整、心絞痛，甚至腦出血；男性若長期浸泡40℃以上熱水，還可能影響睪丸生精功能，增加不孕風險。

醫師建議，兒童泡澡水溫應控制在38℃以下，時間不超過10分鐘，且需由成人全程陪同；成人則建議水溫維持在37至40℃之間，時間不超過15分鐘，並避免空腹或飽餐後立即泡澡。同時應保持浴室通風，泡澡前後分次補充溫水，以降低循環負擔。

醫療人員也提醒，若泡澡後出現劇烈頭痛、嘔吐、意識模糊、肢體無力或抽搐等症狀，應立刻平躺並將頭部側放防止嗆咳，第一時間撥打急救電話，切勿延誤就醫。