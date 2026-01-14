我參加APEC資深官員會議　國台辦：按一中原則和APEC諒解備忘錄處理

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

亞太經濟合作（APEC）今年首次資深官員會議（SOM1）將於2月1日至10日在深圳登場，對於我方人員入境大陸問題，大陸國台辦表示，「我們將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜」。

今年APEC領袖峰會年底將在深圳舉行，第一次資深官員會議將於2月先登場舉行。我外交部國際組織司司長孫儉元表示，將積極參與APEC各項會議，已與各方協調出入境模式，去年依此模式赴大陸開會並未受到打壓。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日於例行記者會上回應，作為今年亞太經合組織活動的東道主，「我們將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜」。

去（2025）年11月，對於台灣參加今年底APEC深圳峰會一事，大陸國台辦曾重申，在「一中原則」下，台灣以「中國台北」名義、地區經濟體身分參與APEC活動，這是台灣參與APEC活動的政治前提。

陸委會當時回應，對於國台辦的說法，「我們一點都不意外」，2014年APEC峰會在北京召開，台灣當時也被中國大陸用各種理由做出限制，包括要求在「一中原則」下以「中國台北」身分參與。

我外交部曾說明，台灣於1991年與當時APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明台灣與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。

▼去年於韓國舉行的APEC領袖峰會。（圖／路透）