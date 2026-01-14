反擊美智庫「統一代價論」　國台辦：打著學術幌子販賣大陸威脅論

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

美國某智庫日前發佈報告警示，如果大陸通過「攻擊」台灣實現統一，將在經濟發展、軍事能力、社會穩定及國際社會等方面付出多重代價。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日也痛批，「美國某些智庫所謂『學術研究』實則是『拿錢辦事』、心術不正。」刻意渲染台海緊張。

針對美國智庫報告，朱鳳蓮痛批，他們慣於打著「學術」幌子販賣「大陸威脅論」，渲染台海緊張氛圍，挑撥兩岸同胞感情，服務其「以台遏華」企圖。

另外，新加坡國務資政李顯龍日前表示，台海和平至關重要，各方聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張。我方則認為此論述未盡符合現實，主因是「中共不斷擴張軍備且對台進行壓迫、最終目的是改變現狀」，台灣必須採取積極作為。

朱鳳蓮則回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定、破壞台海現狀的禍根亂源。「台獨」與台海和平水火不容。要維護台海和平穩定，就必須明確反對「台獨」，兩岸民眾對此很清楚，國際社會也看得很清楚。

另外，針對美對台天價軍售案，立法院日前再度封殺1.25兆元新台幣的特別防務預算，這是自去年12月以來該草案多次被封殺。

朱鳳蓮則說，《中國環球電視網》（CGTN）面向全球網友做出相關民調顯示，90%受訪者認為民進黨加速武裝台灣的行徑已將台灣民眾推向兵凶戰危的險境。

朱鳳蓮表示，台灣也有民調顯示超過六成民眾不願自己或家人上戰場。這些情況折射出台灣社會對買武器買不來「安全」、只會加速把台灣推入險境的高度共識，也反映了台灣民眾對民進黨當局浪費民脂民膏討好外部勢力、養肥外國軍火商的強烈不滿。

最後，朱鳳蓮強調，民進黨當局為謀求政黨私利，不斷增加防務預算，大搞「全民皆兵」、鼓譟「戰爭恐慌」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的現實威脅。