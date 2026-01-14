陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋住家圖　國台辦：阻擋不了交流大勢

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒日前在社群平台上公布立法委員沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資、街道圖。對此，陸委會表達嚴厲譴責，「不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮（14）日稱，加強兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。

大陸國台辦今14日舉行發佈會，針對陸委會此前回應，將通過「全面檢討兩岸交流作為」回應沈伯洋住所衛星圖片被大陸博主與大陸官媒曝光，並稱「要看對方的行動」，有關事宜仍在研議中。

朱鳳蓮指出，「台獨」頑固分子沈伯洋是破壞兩岸關係、分裂國家的民族敗類，其所作所為為廣大民眾所不齒。

朱鳳蓮稱，民進黨為了包庇沈伯洋等極少數「台獨」頑固分子，不惜站到台灣廣大民眾的對立面，阻限兩岸交流交往，損害台灣民眾參與兩岸交流交往的正當權益，不得人心。加強兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。

另外，台灣方面日前發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析報告」，稱大陸利用「透過數據分析社情動態、建置多元管道投放爭訊」等對台操作認知作戰，傳散爭議訊息。

對此，朱鳳蓮只回應，這份「報告」歪曲事實、抹黑大陸，其目的就是欺騙誤導台灣民眾、操弄「反中抗中」，企圖轉移民眾對民進黨當局施政無能的不滿，謀取政治私利。

朱鳳蓮反批，「在台灣被揭露的不少案例已經反復證明，民進黨當局才是『認知作戰』的慣犯。」