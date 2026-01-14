石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德：散布台獨分裂謬論

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

被大陸制裁的日本參議員石平日前訪問台灣，總統賴清德指出，其用行動證明「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；石平此行有支持聲音，也被外界痛斥是「漢奸」、「數典忘祖」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日也痛批，「賴清德伙同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製散布『台獨』分裂謬論，令人不齒。」

朱鳳蓮強調，民進黨當局無論搞什麼小動作，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都改變不了「台獨」必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

根據資料顯示，石平去年遭大陸官方制裁，禁止入境。他6日搭機抵達台灣時表示，自己能順利入境台灣，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」，而證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示，已在他入境的那一瞬間達成，接下來的重點將放在實質交流。

根據石平這次訪台目的，主要是參加9日出席印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道？」他於研討會時直言，日台必須加強聯手應對中國威嚇，日本政府不能再自我設限，應勇於突破外交與安全合作禁區。他強調，自己身為國會議員，將在日本國會內全力推動深化台日關係，即使因此遭到處分也在所不惜。

我外交部長林佳龍也接見日本參議員石平率領的訪問團。林佳龍表示，石平參議員近日遭中國制裁，在日前順利抵台，並應邀出席印太戰略智庫舉辦的研討會，在矢板明夫先生促成下，石平參議員亦前來外交部拜會，雙方並一同前往總統府參觀常設展。