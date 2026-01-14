我老了還想當媽！59歲婦產下男嬰　背後催淚原因曝

▲59歲的鄒女士剖腹產下一名健康男嬰。（圖／翻攝自都市快報橙柿互動，下同）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省張家港市日前誕生一位罕見的「超高齡產婦」個案。現年59歲的鄒姓婦人因女兒長居海外、感到家庭空巢寂寞，決定在高齡時再度為人母。日前她在當地第一人民醫院順利剖腹產下一名男嬰，不僅圓了長年心願，也刷新該市孕婦年齡紀錄。

根據《都市快報橙柿互動》報導，鄒女士表示，這份遲來的圓滿來自多年來的期盼。「大女兒長居海外，隨著年歲增長，我和丈夫常感寂寞。」她說，57歲那年萌生再育之念，遂開始嚴格調整作息與飲食，並在輔助生殖技術協助下成功懷孕。

懷孕第11週時，鄒女士於張家港市第一人民醫院建立產檢檔案。考量其年齡及身體狀況，醫療團隊量身打造健康管理計畫。該院產科主任郭惠萍指出：「超過35歲即屬高齡孕婦，鄒女士59歲已屬超高齡，妊娠風險顯著上升。」

孕中後期，鄒女士陸續出現血壓升高、腎功能指數異常與雙腿水腫等症狀，醫院隨即召集麻醉科、心內科、腎內科與新生兒科進行多科會診。經評估後，醫療團隊決定於孕33週+5天實施剖宮產。手術當日，團隊密切監控鄒女士生命徵象，最終成功產下一名體重4斤4兩的男嬰，母子均安，嬰兒隨即送往新生兒科照護。術後，鄒女士哽咽表示：「聽見孩子哭聲那刻，真的太感動，感謝醫護人員幫我圓夢。」

▲60歲產下雙胞胎的盛海琳，被譽為「祖母級媽媽」，用生命守護遲來的母愛。

另一位年過花甲仍選擇懷孕的女性——盛海琳，亦曾因60歲生下雙胞胎而引起社會關注。2009年，她因一場意外失去獨生女與女婿，人生跌入低谷。為延續親情，她決定以試管方式再度生育。2010年，年滿60歲的她誕下雙胞胎女兒，成為中國當時最高齡產婦。此舉背後是高血壓、浮腫與腹水等嚴峻考驗，她坦言：「哪怕用命換，也要讓生命延續。」

▲盛海琳與丈夫合影，盛海琳曾為軍醫，60歲再度懷孕面臨生死挑戰，孕期併發症險象環生。

為撫養孩子，她全力賺錢養育女兒，一年奔波講課數十場、用壞10個行李箱，面對外界指責「自私生娃」，她堅定表示：「孩子救了我。」如今雙胞胎已15歲，學會照顧母親、提醒吃藥、陪伴左右。丈夫離世後，孩子成了她的支柱。她感嘆道：「我不怕死，但怕死了沒人養她們。」

延伸閱讀

▸ 醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

▸ 鬼塚虎櫃姐爆歧視！101董座賈永婕親處理 越南移工嗨：能開心逛了

▸ 原始連結