前男友租屋處殺害女大生一審判死　當庭上訴求：想要重新做人的機會

▲李姓女醫學院生遭前男友殺害，法院一審判決前男友死刑。（圖／翻攝中國新聞周刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

安徽安慶一起情殺案件近日做出一審宣判。22歲李姓女醫學生遭前男友在租屋處掐死，案件歷經一年多審理後，安慶市中級人民法院判處被告林姓男子死刑、剝奪政治權利終身。判決宣告後，林男當庭提出上訴，並向法官表示，希望獲得「重新做人的機會」。這番言論也讓家屬強烈反彈及不滿。

《中國新聞周刊》報導，22歲的女醫學生李某，在出租屋裡被前男友活活掐死。2026年1月13日，本案一審在安慶市中級人民法院落槌。李某的父親表示，兇手林某強因犯故意殺人罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身。判決宣告後，林某強當庭表示要上訴。

被害人父親表示，兇手林某強在宣判後向審判長表示，希望能給他一次重新做人的機會，並稱日後若能出獄，會好好孝順長輩，但整個庭審過程中，對方未曾正眼看過被害人家屬。

判決書認定，林某強犯案準備充分、屬蓄意預謀。據悉，多名證人證實，林某強早在案發前約一個月，便曾向友人提及要殺害李姓被害人，檢方起訴認為，林某強因無法接受分手事實，購買三稜軍刺與電擊槍等工具，策劃行兇。

根據檢方調查顯示，2024年11月1日，林某強以討論網店經營為由約見被害人，在租屋處掐住其頸部致其窒息身亡，事後藏屍床下並刻意降低室溫，隨後棄置被害人隨身物品後潛逃，兩日後遭警方逮捕。

被害人生前為安徽醫科大學護理專業學生，曾創辦電商公司，並準備研究所考試。其母表示，女兒對未來有明確規劃，對於林某強的行為「無法接受，也無法原諒」。至於林某強的辯護律師則主張，雙方為戀愛關係，屬情感糾紛導致悲劇。案件目前仍待二審審理。