華航補償方案確定了！　「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

▲華航針對罷工提出的旅客賠償方案確定了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工邁入第4天，今天累積有26航班取消，再創新高，交通部在上午再度召開第3次應變會議。交部次長王國材指出，今天再次跟華航確認旅客賠償方案，最後確定不論團客、散客的食宿交通都實報實銷，散客總額則訂有不超過250美元的限制。

▲交通部次長王國材談應變會議內容 。（圖／記者賴文萱攝）

針對旅客及旅行社損失部分，昨日交通部對外指出，旅行社任何衍生費用採實報實銷、個人部分將高於空服員罷工的1天賠償100美元。但華航昨晚發出澄清，直指罷工為不可抗力因素，不在航空公司責任範圍，但華航基於照顧旅客權益，採取從寬認定。

王國材在應變會議後再度對外說明，由於昨天已跟華航談好，沒想到對外說明後，華航晚上又反悔，所以這次有再次跟華航確認旅客賠償方案。不管是團客還是散客，食宿、交通方面都採實報實銷，其中，散客總額訂有不超過250美金的限制。他說，基本上這次罷工華航都有預先備案，因此旅客影響天數很少超過一天以上，這次賠償方案比過去空服員罷工一天賠償100美元還好。

另外，機師工會統計目前將近600機師繳回檢定證參與罷工，今日華航一共取消26航班，外界擔憂長期罷工之下，恐讓華航調度失控。對此，王國材說，春節期間華航能維持9成運量，主要靠華信、台灣虎航來因應，現在春節假期結束，航班需求量減少，平常日比春節少三分之一需求，因為需求減少，也因此航班調度同樣也可以達9成。另外，華航也與友航談好簽轉，包含香港航空、國泰航空等，春節過後剩餘的機位也較多，因此能接受簽轉的量也變多。