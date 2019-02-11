雲端最前線／華航機師罷工Day4！ 影響持續擴大

新聞節目中心／綜合報導

華航機師罷工行動進入第4天，受影響旅客累積約3800人，營收損失累積近8000萬元，11日再有26航班取消，創下罷工以來的單日最高紀錄，影響航班也持續擴大中，交通部出手幫勞資雙方協調，11日下午5時預計重回談判桌。《雲端最前線》11日邀請機師工會會員代表陳偉浩、民進黨副秘書長徐佳青、台北市議員王鴻薇、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討華航罷工的影響。

從罷工至今進入第4天，超過500名機師繳交「檢定證」加入罷工行列，營收損失累積近8000萬元，11日再有26航班取消，創下罷工以來的單日最高紀錄，衝擊不斷擴大。在這場勞資爭議中，外界猶如霧裡看花，桃園市機師職業工會理事長李信燕解釋，問題癥結點是雙方對於人力派遣的標準有差異。

▲華航罷工，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

據了解，機師工會堅持7小時以上航班就要改派3人，但華航則只接受8小時以上航班改派3人，交通部雖提出折衷方案，希望以8小時以上航班改派3人為原則，另針對6至8小時航班逐條檢視疲勞程度再來加入派遣3人航班中，但工會拒絕折衷方案。

李信燕認為，之前並不是沒有這樣做過，但資方最後卻玩文字遊戲做調整，最終工會只能吃悶虧，會堅持華航接受7小時改派3人才回來談判原因，就是因為認為這些航班都是疲勞航班，資方不該只用符合AOR規範來看，而是要回歸飛行員疲勞本身。

▼華航員工集結前往交通部抗議機師罷工。（圖／記者李毓康攝）

10日出現第一線地勤人員出面抗議，近百人在交通部前高喊「華航員工、反對罷工」「停止罷工、立即開工」，怒罵「不是只靠機師，飛機就能飛上天」，不過工會則質疑是被動員。

▲華航罷工，小港機場受影響。（圖／記者宋德威翻攝）

罷工事件從8日至今仍無法平息，勞資雙方第一次談判破局後，一切靜待11日下午5時的第二次談判。《雲端最前線》11日邀請機師工會會員代表陳偉浩、民進黨副秘書長徐佳青、台北市議員王鴻薇、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討華航罷工的影響。

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