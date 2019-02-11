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交部出手！華航二輪勞資座談下午展開　王國材目標「今天就結束罷工」

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▲▼交通部次長王國材談應變會議內容 。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部次長王國材談應變會議內容 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工邁入第4天，交通部出手促成勞資雙方第2次勞資座談，時間敲定在下午5時。交通部政次王國材說，雙方先前因為疲勞航班管理沒共識，交通部是希望以折衷方案8小時以上3人派遣，其餘航線在以個案處理，若雙方今天能達成共識，希望今天就能結束罷工。

機師罷工後，華航9日首度勞資協商談了6小時，最終因對於疲勞航班管理沒有共識收場，罷工行動也因而繼續。王國材說，雙方在7或8小時派遣3人上有不同意見，他則希望以折衷方案，8小時以上3人派遣為原則，8小時以下的部分以個案來談。

▲▼華航人力派遣比較表。

▲華航人力派遣比較表。

王國材說，根據AOR（航空器飛航作業管理規則）規定，都是8小時以上才派遣3人，無論華航、長榮都符合法規，如果要降到7小時，交通部希望用個案來談，若個案會影響飛安，交通部一定支持，目前工會初步也同意這樣的方向。

▲▼華航機師工會抗議,松機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航第2次勞資協商下午展開，交通部目標今天就結束罷工。（圖／記者呂佳賢攝）

他說，8小時以下航線，會以特殊機場、特殊航路、紅眼班機等來作為指標，這樣可以描述清楚何謂疲勞航班。AOR是用飛行時間來定要多少人派遣，但同樣也有規定值勤時間的上限，這是國際標準，針對8小時以下航班部分，會用個案處理，不會去修改AOR，但航空公司可以訂定比規定更好的規定。

若今天疲勞航班議題部分雙方可達共識，王國材說，希望今天就能結束罷工，這幾天沒有成功後，他一直請雙方趕快回來談，重點就是要趕快結束罷工。

據機師工會估計，目前有將近600機師繳回檢定證，但王國材強調，罷工傷害的其實是工會會員，因為會員也是公司員工，不是說收了多少檢定證就是勝利，最終傷害到的還是公司。因為這次罷工簽轉了這麼多旅客給其他航空公司，旅客會不會流失？對於華航的信任度也會降低。他說，希望今晚就有結果，會用這樣的態度請工會思考，不是說這樣就是贏了，事實上是所有會員都輸了。

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會

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