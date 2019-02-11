首回應華航機師罷工　蔡英文：希望雙方誠心坐下來「創造三贏」

▲2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文發表談話。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者陶本和、袁茵／台北報導

華航機師罷工事件持續延燒，目前已逾600名機師繳交檢定證加入罷工行列，嚴重影響華航營運。總統蔡英文11日上午出席圓山大飯店「2019大陸台商春節聯誼活動」談及華航罷工一事，她希望大家能夠誠心的坐下來好好協商，創造一個三贏的局面，讓華航能經營更好，勞方福祉與旅客權益能得到保障。

蔡英文11日上午出席海基會、陸委會、經濟部及全國工業總會、商總在圓山飯店聯合舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」，她與台商餐敘博感情，也希望台商能夠返鄉投資。

由於過去談及華航機師罷工，蔡英文僅回答「謝謝」，加上9日、10日都沒有公開行程，臉書也未提到相關事情，所以遭到網友批評「神隱」。



這次是蔡英文首度回應華航機師罷工，她表示，行政團隊都緊盯著這個案件的處理過程，行政院長蘇貞昌也都非常關注這件事情，下午就要進行協商，希望大家能夠誠心的坐下來好好協商，創造一個三贏，讓華航的經營可以更好、讓勞方的福祉可以得到保障、旅客的權益也得到保障。

蔡英文提到，相信大家對華航都有一份感情，所以在這個時候非常期待華航勞資雙方能夠坐下來好好協商，讓社會對他們的期待不會感到失望，這就是她對現在所面臨的華航勞資爭議看法。