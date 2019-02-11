「罷工才能突破長工時、低工資病態」　全教總力挺華航罷工　

▲華航機師罷工邁入第4天，今天累積有26航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師罷工邁入第4天，今天累積有26航班取消，再創新高。全國教師總聯合會11日也發聲明指出，請國人正向看待工會行使罷工權利，罷工是受雇者經歷層層分化、限制後才能進行的最後一步，社會必須認清，罷工就是逼雇主面對服務的公眾，在台灣多數「長工時、低工資」，只有罷工才能突破「長工時、低工資」的病態。

全教總指出，在台灣「長工時、低工資」的多數人民，也就是勞心勞力的受雇者們，明知日子苦、貧富差距過大，卻無法團結以同為受雇者身分集體行動實屬悲哀，多數臺灣勞工應該學習機師們，正確認知及運用罷工權，只有罷工才能突破「長工時、低工資」的病態。

▲全教總力挺機師罷工，認為「罷工是逼雇主面對服務的公眾，並且突破長工時、低工資病態」。（圖／記者呂佳賢攝）

全教總也說，別扯競爭力流失，亞洲韓國、歐洲法國，各行各業罷工更多，罷工是會造成短期不便或損失，但多數卻也成了國家與公司的長期發展助力，有助勞資雙方體現合作共榮之未來，競爭力來自於尊嚴勞動，尊嚴勞動根基於勞資利益合理分配與工時符合人力所能負擔。

全教總說明，航空人員相關工會依法有效運作，就是維護飛航安全的最佳途徑，捨此正途將使飛航安全陷入險境，廣大消費者應更大幅度發出支持機師工會的聲音，發揮最大力量提升飛航安全。

全教總最後呼籲多數同為選民的受雇者，檢視藍綠及各政黨在機師罷工事件中的各種發言，判別台灣政黨對於受雇者的勞動政策立場，特別是此時此刻的執政黨「民主進步黨」，選民不只要看立場，更應要求秀出本事來。