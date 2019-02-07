初二復古趴！4代同堂「馬力歐vs.恐龍」神穿越...1.4萬人讚：超有愛

▲這個家族每年都會在初二齊聚一堂辦活動，今年的主題是復古風。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

農曆過年是家人團聚的日子，每個家庭也都有自己的過節習慣。一名網友在臉書上分享他們家的過年趴，每年過年他們都會決定一個裝扮主題，4代同堂的家庭每個人都要配合主題穿搭，今年過年的主題是復古趴，40人的大家庭有人扮成恐龍，還有人扮成卡通人物，合影的照片看起來非常歡樂。

女網友6日在臉書「爆廢公社」社團中貼文，這天是大年初二，他們一家人都趁這時候聚在一起歡慶過年，「我們家每年四代同堂都是辦趴不正經的過，大家一起吃飯後在來個交換禮物，現在每年大家都很期待初二到來，每次都笑到並軌，從紅趴花趴黃趴粉紅趴到今年的復古趴，每一年都很經典。」

▲前幾年也都有特定的主題，每個人都很配合。（圖／翻攝自爆廢公社）

這一家4代總共有40個人，每個人都為了穿搭主題用心裝扮，有人扮成恐龍，有一家人扮成馬力歐家族，其他人則紛紛穿上古裝，就連髮型、頭飾和手中的扇子等道具也都很精緻，長輩小孩每個人都卯足全力配合今年復古趴的主題，看起來超壯觀。

網友們看到她分享的照片也都驚呼連連，紛紛羨慕地留言，「有這樣能接受也願意配合的長輩真好」、「好有趣喔，這樣每次都會超期待過年到來」、「太棒的家庭， 和樂融融」、「羨慕忌妒恨啊，好歡樂的一家人，要珍惜不容易阿」、「太可愛了！這個家族一定超歡樂超團結」、「你們一家人的感情一定很好，大家都很用心準備」。

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