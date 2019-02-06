社團PO「母乳冰箱」…釣出地方媽媽炫耀角力！新手媽翻白眼退出

▲地方媽媽PO出「母乳冰箱文」，令原PO感到不舒服，只好選擇退團。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

白眼翻到爆！一名女網友在臉書爆怨公社PO文，原本該是分享親子教育、新手父母經驗的「媽媽社團」，卻變成了地方媽媽們暗中角力、炫耀的工具，社團中時常可見「母乳冰箱文」，假意詢問「滿了沒地方擺，怎麼辦？」但實則是在炫耀自己傲人的乳量；原PO無奈之餘，只好選擇退出，「沒有針對任何一個偉大的媽媽，但這種炫耀文真的令我很不舒服！」

「我只好選擇屏蔽！」同樣是新手媽媽的原PO表示，自己在社群媒體上加入了許多媽媽社團、媽媽群組，但卻時常看見團內貼出「彼此較量文」，甚至還有媽媽拍下家中塞了滿滿母乳的冰箱假意詢問「怎麼辦啊？滿了沒地方擺了！」藉此炫耀乳量，甚至底下還會釣出許多地方媽媽，不甘示弱地貼上「母乳冰箱照」跟風，「我也是啊，怎麼辦呢？」令原PO看了相當傻眼、不舒服，最後只好獨善其身選擇退出，「白眼翻一翻，只能屏蔽，我親餵！」

「母乳冰箱」文曝光後立即引起網友熱烈討論，「裡面不只奶量，能比的多的是，每天都在看笑話」、「不只比奶，很多社團都很會比、很假掰，我就默默地笑笑」、「這麼多喝不到其實也沒什麼用」、「奶太多小孩根本吃不到就過期了，冰箱冰不下？不會買一台新的逆？有些真的上來問心酸的，同樣退媽媽社團的人路過」、「親餵還是比較好啊，現擠是甜的，放冰箱一段時間會開始有腥味」、「母愛又不是用奶量來衡量」、「我瞬間秒讚，超懂那種FU的！」

但也有網友認為原PO想太多，「奶少羨慕奶多，奶多也真的覺得困擾，不是炫耀，太走心了」、「為什麼一直說母奶多是炫耀？有什麼好炫耀的我不解」、「換個角度想，就不會覺得是在炫耀了，或許是真的無奈吧」、「有些媽咪也不願意自己奶量這麼多啊，我就是屬於奶量多的，既然都擠了當然也只能冰起來啊，媽咪們PO文可能真的需要協助，為什麼要覺得她炫耀呢？」、「自己心裡有『比較』的想法，才會覺得別人也在比較不是嗎？我怎麼看不出來她們在炫耀？」

事實上，母乳是新生兒最好的食物來源，尤其是初乳中富含免疫活細胞、抗體與其他保護蛋白，還有非常多不可取代的黃金營養成分，專家也建議，媽媽最好能夠餵母乳餵到寶寶2歲以上。如若泌乳量不足該怎麼辦？台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理先前接受《ETtoday新聞雲》採訪時曾表示，充足的母乳與媽媽的餵食習慣有關，只要勤哺育就會越吸越有，因為在哺育時大腦會不斷刺激泌乳激素分泌，母乳自然就會比較多。

▼泌乳量多少與媽媽的體質有關，但倘若能維持餵食習慣，母乳會「越吸越有」。（示意圖／記者姜國輝攝）