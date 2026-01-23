詹能傑救人殉職　回顧20年資歷！颱風天「穿制服買便當」遭公審

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

基隆市消防局小隊長詹能傑22日殉職，震撼社會。影評人彌勒熊表示，詹能傑外表剛毅，內心卻對生命相當柔軟，某次救護勤務後寫下「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」；詹能傑消防資歷20年，前年颱風救災期間，穿制服買便當被民眾拍下，質疑還沒12點就買飯，如今卻殉職，形成最諷刺的對比。

救援後寫下心碎紀錄 一句話道盡救護無力感



影評人彌勒熊在網站「熊電影」發文，標題寫道「最後的呼吸，留給了世界：記基隆勇消 詹能傑 小隊長殉職」，回顧他過往的救援歷程與心路軌跡，詹能傑小2024年深夜寫下的一段心碎自白，「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」。

彌勒熊感嘆，詹能傑當時在急救現場拚盡全力，仍無法挽回那個尚未出生的生命，事後難以平復心情，如今再次面臨生死的抉擇，腦中只有一個念頭，「不能再讓生命在手中流逝」，因此毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去，「對他而言，那一刻不是失誤，而是他為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。」

詹家兩兄弟皆投身消防，是消防界的驕傲，弟弟資歷約15年，兩兄弟曾多次在重大災難現場並肩作戰，其英勇事蹟曾多次獲得消防局表揚。脫下戰袍後的詹能傑，熱愛重機運動，在山道馳騁中紓解壓力。他曾感性地說，最幸福的事莫過於回家抱抱就讀小四的女兒。

▲詹能傑2年前發文。（圖／翻攝臉書）



重大事故都到場 20年救災遍布全台



詹能傑消防資歷20年，始終奉行著那句座右銘「現在的成就，是過去的努力」，20年來參與過多起重大災難救援，包括復興航空空難、台鐵普悠瑪與太魯閣號事故等，身影遍佈全台。

2024年山陀兒颱風來襲時，詹曾穿著制服外出替同仁購買便當，遭民眾拍照質疑，「還沒午休就出來買飯，一次買15個便當也不先打電話預訂」。當時分隊長出面解釋，消防員用餐時間不固定，只為讓同仁吃飽再上工，才會請同仁去買便當。

▲颱風期間，詹能傑就曾因到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（資料照／記者郭世賢翻攝）



【詹能傑小隊長：英雄生命年表】

•1985 年： 出生於台灣。

•2006 年： 警專 23 期畢業，分發至基隆市消防局服務。

•2010 年： 參與「0425 國道 3 號走山」搜救行動。

•2015 年： 參與「復興航空 235 號班機空難」搜救。

•2018 年： 投入「0206 花蓮地震雲門翠堤大樓」與「普悠瑪列車翻覆」救災。

•2019 年： 榮獲消防署「全國績優救護人員」殊榮。

•2021 年： 參與「太魯閣號 408 車次出軌事故」搜救。

•2023 年： 遠赴日本靜岡縣消防學校，完成高強度專業救助進修。

•2024 年 2 月 26 日： 深夜寫下「救不了 22 週未出生孩子」的心碎紀事。

•2024 年 10 月： 颱風救災期間因穿制服買便當遭公審，以率直立場捍衛基層尊嚴。

•2025 年： 升任基隆市消防局仁愛分隊小隊長。

•2026 年 1 月 21 日： 奔赴樂利三街大火，三度衝入火場搜救。

•2026 年 1 月 22 日： 凌晨送醫急救後宣告英勇殉職。市長謝國樑允諾全力爭取入祀忠烈祠，英雄任務圓滿達成。

