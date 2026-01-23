　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詹能傑救人殉職　回顧20年資歷！颱風天「穿制服買便當」遭公審

▲▼小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

基隆市消防局小隊長詹能傑22日殉職，震撼社會。影評人彌勒熊表示，詹能傑外表剛毅，內心卻對生命相當柔軟，某次救護勤務後寫下「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」；詹能傑消防資歷20年，前年颱風救災期間，穿制服買便當被民眾拍下，質疑還沒12點就買飯，如今卻殉職，形成最諷刺的對比。

救援後寫下心碎紀錄　一句話道盡救護無力感

[廣告]請繼續往下閱讀...

影評人彌勒熊在網站「熊電影」發文，標題寫道「最後的呼吸，留給了世界：記基隆勇消 詹能傑 小隊長殉職」，回顧他過往的救援歷程與心路軌跡，詹能傑小2024年深夜寫下的一段心碎自白，「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」。

彌勒熊感嘆，詹能傑當時在急救現場拚盡全力，仍無法挽回那個尚未出生的生命，事後難以平復心情，如今再次面臨生死的抉擇，腦中只有一個念頭，「不能再讓生命在手中流逝」，因此毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去，「對他而言，那一刻不是失誤，而是他為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。」

詹家兩兄弟皆投身消防，是消防界的驕傲，弟弟資歷約15年，兩兄弟曾多次在重大災難現場並肩作戰，其英勇事蹟曾多次獲得消防局表揚。脫下戰袍後的詹能傑，熱愛重機運動，在山道馳騁中紓解壓力。他曾感性地說，最幸福的事莫過於回家抱抱就讀小四的女兒。

▲▼詹能傑2年前發文。（圖／翻攝臉書）

▲詹能傑2年前發文。（圖／翻攝臉書）

重大事故都到場　20年救災遍布全台

詹能傑消防資歷20年，始終奉行著那句座右銘「現在的成就，是過去的努力」，20年來參與過多起重大災難救援，包括復興航空空難、台鐵普悠瑪與太魯閣號事故等，身影遍佈全台。

2024年山陀兒颱風來襲時，詹曾穿著制服外出替同仁購買便當，遭民眾拍照質疑，「還沒午休就出來買飯，一次買15個便當也不先打電話預訂」。當時分隊長出面解釋，消防員用餐時間不固定，只為讓同仁吃飽再上工，才會請同仁去買便當。

▲前年山陀兒颱風期間，詹能傑就曾因到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲颱風期間，詹能傑就曾因到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（資料照／記者郭世賢翻攝）

【詹能傑小隊長：英雄生命年表】
•1985 年： 出生於台灣。
•2006 年： 警專 23 期畢業，分發至基隆市消防局服務。
•2010 年： 參與「0425 國道 3 號走山」搜救行動。
•2015 年： 參與「復興航空 235 號班機空難」搜救。
•2018 年： 投入「0206 花蓮地震雲門翠堤大樓」與「普悠瑪列車翻覆」救災。
•2019 年： 榮獲消防署「全國績優救護人員」殊榮。
•2021 年： 參與「太魯閣號 408 車次出軌事故」搜救。
•2023 年： 遠赴日本靜岡縣消防學校，完成高強度專業救助進修。
•2024 年 2 月 26 日： 深夜寫下「救不了 22 週未出生孩子」的心碎紀事。
•2024 年 10 月： 颱風救災期間因穿制服買便當遭公審，以率直立場捍衛基層尊嚴。
•2025 年： 升任基隆市消防局仁愛分隊小隊長。
•2026 年 1 月 21 日： 奔赴樂利三街大火，三度衝入火場搜救。
•2026 年 1 月 22 日： 凌晨送醫急救後宣告英勇殉職。市長謝國樑允諾全力爭取入祀忠烈祠，英雄任務圓滿達成。

．本文經「影評人彌勒熊」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
期末考上百學生被記警告！　奇葩理由網炸鍋
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詹能傑救人殉職　回顧20年資歷！颱風天「穿制服買便當」遭公審

學校住海邊！期末考百人記警告奇葩理由曝　外套放大腿也不行

【廣編】幫助入睡新對策！味全「睡前牛乳」黃金三成分　實測獲 82.8%消費者好評滿意

超美「巨藻森林」爆出是塑膠　驚呆一票人！屏東海生館：真假混合

《大學法》修法擬增校務會議學生代表　私校喊：不宜一體適用

霍諾德明爬101「塔頂低溫估15度」　氣象署：西側風力較小

「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

心疼勇消殉職　鋼鐵爸霸氣喊「喪葬全程無償」：這份犧牲社會沒忘

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

詹能傑救人殉職　回顧20年資歷！颱風天「穿制服買便當」遭公審

學校住海邊！期末考百人記警告奇葩理由曝　外套放大腿也不行

【廣編】幫助入睡新對策！味全「睡前牛乳」黃金三成分　實測獲 82.8%消費者好評滿意

超美「巨藻森林」爆出是塑膠　驚呆一票人！屏東海生館：真假混合

《大學法》修法擬增校務會議學生代表　私校喊：不宜一體適用

霍諾德明爬101「塔頂低溫估15度」　氣象署：西側風力較小

「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

心疼勇消殉職　鋼鐵爸霸氣喊「喪葬全程無償」：這份犧牲社會沒忘

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

一直想吃＝身體缺水了！　醫揭「5警訊」：別等口乾才喝

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

趕著回家餵貓撞死路人！25歲女酒駕100m出人命...認罪賠償求緩刑

驗船中心舉辦ISPS CODE公司保全員訓練課程　提升海事保全意識

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

魚上鉤人落海！長濱烏石鼻釣客驚魂　漁船機警拋繩拖人獲救

被抓包離婚前外遇辯「只是敷衍」　前夫慘賠20萬

【二分之一貓貓】掀開被被之前，是回不去的身材呀XD

生活熱門新聞

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

即／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

「通勤1狀況」一定會遲到　萬人共鳴：準到怕

更多熱門

相關新聞

詹能傑今移靈！同仁冒雨落淚送別

詹能傑今移靈！同仁冒雨落淚送別

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」21日深夜傳出惡火，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救人捨身摘下面罩給受困的羅姓女子(34歲)使用，但最終2人仍雙雙宣告不治。詹能傑殉職消息傳出後，家屬、同仁都哀慟萬分，無法相信詹能傑竟再也回不來。昨(22日)下午家屬重返現場招魂，今(23日)上午，弟弟捧著靈位移往會場，同仁也冒雨前往現場，向這位勇消告別。

詹能傑殉職學弟見遺體大哭　悲揭2人回憶

詹能傑殉職學弟見遺體大哭　悲揭2人回憶

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

詹能傑救人犧牲　心理師：不是殉職才是英雄

詹能傑救人犧牲　心理師：不是殉職才是英雄

詹能傑小隊長「英雄生命年表」回顧：別用冷冰冰的理性檢討他

詹能傑小隊長「英雄生命年表」回顧：別用冷冰冰的理性檢討他

關鍵字：

消防英雄詹能傑基隆消防救災故事生命告別

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

享樂至上易變月光族的三大星座！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面