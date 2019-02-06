影／年初二睡到中午！婆婆早起款整桌「媳婦愛吃的」...老公哭：怎麼差那麼多

網搜小組／綜合報導

春節期間許多媳婦都為過年的事忙進忙出，一名馬來西亞的媳婦卻睡到中午還沒起床，婆婆看了不僅沒有責備她，還在餐桌上準備了她愛吃的東西，叮嚀她出門前要記得吃，還邀她吃飽後一起上髮廊做頭髮，讓許多人看了直呼好羨慕。

▲初二媳婦睡到中午，婆婆還準備了整桌她愛吃的菜。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

這名女網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，大年初二中午12點，她還在房間裡休息，婆婆突然來敲門，本以為婆婆可能要她幫忙準備過年的大小事，沒想到婆婆卻說，「剛剛睡醒如果太累就多休息休息，媽媽準備你喜歡吃的在桌上哦！你要記得吃才好。」還跟她說吃飽可以到髮廊找她，一起洗頭弄頭髮。

她迷糊之中又聽見老公和婆婆的對話：

老公：媽，這碗是誰的？

婆婆：媳婦的。

老公：我的呢？

婆婆：要吃自己不會去拿哦。

老公：服務怎麼差那麼多啊！

婆婆：沒辦法，媳婦平日在家辛苦了，要上班，要顧孩子，做家務，還要把你當皇帝來照顧，你只不過會工作而已嘛！有甚麼了不起！

這段對話聽在她耳裡真是倍感安慰，網友們看到也紛紛留言，「上輩子燒好香」、「別人的婆婆從不讓我失望」、「會體諒人的人值得尊敬」、「天啊！這種婆婆哪裡找」、「好幸福~也好幸運！嫁了好老公，有個好婆婆」，還有網友看出那是馬來西亞的美食叻沙，「那是檳城laksa嗎？好想吃喔！嫁過來台灣最想念的就是叻沙了。」