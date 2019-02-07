除夕到初二遊客數達303萬人次！　北京這「10個景區」最夯

▲遊客湧入北京頤和園。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京市重點監測的146家旅遊景區在大年初二當天有149.4萬人次，且除夕到初二3天共計有303萬人次，與2018年持平。接待遊客人數最多的前10名景區為前門大街、龍潭公園、地壇公園、什剎海風景區、故宮博物院、朝陽公園、天壇公園、雍和宮、頤和園、八達嶺長城。此外，今年還有不少景點舉辦的活動也吸引了許多遊客。

▲遊客擠爆八達嶺長城。（圖／CFP）

▲頤和園「金光穿孔」美景。（圖／翻攝北京人不知道的北京事儿微博）

根據《人民日報》報導，紫竹院公園在荷風軒文創店舉辦的春節「福」文化惠民活動有，國家典籍博物館特別將館藏雕版「福」字請到紫竹院公園，讓市民遊客親自動手體驗第一批被列入大陸國家級非物質文化遺產項目之一的雕版印刷術印製「福」字，把滿滿「福氣」與「福運」帶回家。

玉淵潭公園雪上樂園的冬奧背景牆已被福字、福袋、福窗花、卡通福豬、福樣花燈、福櫻明信片等佈置成一面「百福牆」，並貼上冬奧會項目的圖片。由公園職工及中學生志工向遊客講解冬奧項目的相關知識，不少游客還參與了「冬奧項目知多少——有福競猜」的活動。

▲北京景山公園舉辦春節活動。（圖／記者曾俊豪攝）

景山公園舉辦的「文明遊園歡樂過年」主題活動，邀請遊客與製作的卡通圖像「福豬」合影，並向遊客發放市屬公園春節遊園會福字海報和豬年紀念品。市屬各大公園在除夕到初二雖未進入遊園高峰期，但每天仍增加10萬人次。

「北京市假日辦」表示，初二當天，全市重點監測的146家旅遊景區接待遊客149.4萬人次，同比減少4.5%；營業收入3839.7萬元，同比減少3.6%。其中，廟會和文化活動共接待59.8萬人次。除夕至初二的接待遊客數達到303萬人次，與去年基本持平；營業收入達8487.4萬元，同比增長1.0%。