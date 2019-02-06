7間廟情侶不宜！祭拜未婚亡女...男被相中「深夜有找」　信徒：陰廟都別去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

月老廟以招桃花、牽姻緣聞名，不過有些廟卻是情侶禁地。其中，主祀「呂仙公」呂洞賓的指南宮，穩坐分手景點第一名寶座；另外，像十八王公廟、豬八戒廟、石碇姑娘廟等，許多信徒也勸，「情侶不宜前往阿！」

位於台北文山區木柵的「指南宮」，香火鼎盛、景色優美，吸引大批信徒與遊客造訪，但由於主祀八仙中的純陽始祖呂洞賓，被外界戲稱是「分手廟」。相傳，呂仙公曾追求何仙姑不成，從此妒忌世間情侶，只要有情侶走進指南宮裡祭拜，便會遭拆散。

多年前，廟方不甘長期被貼標籤，於是破天荒決定辦集團婚禮，來破除流言，不過最終並未公布結果。也有人駁斥傳言，表示呂洞賓只會拆散「不適合」的戀人。

▲木柵指南宮。（圖／維基百科）

巨型黑龍義犬佇立在外的「十八王公廟」也是榜上有名，謠傳廟裡住了許多好兄弟，因為看不慣情侶恩愛，所以會將人拆散。事實上，不少信徒提醒，只要是陰廟，都不宜情人前往，而名單中還包括石碇姑娘廟、大甲鐵砧山、閻王廟等。

提到石碇姑娘廟，主祀神祇為魏扁仙姑，據該廟立碑，有位名叫曾桂的人買了此廟之地後，無故發生腳疾，求神問卜得知，魏扁未出嫁即逝世，因無人祭拜，希望曾桂能為她撿骨，而建廟後他的腳疾神奇地不藥而癒。

▲石門十八王公廟。（圖／新北市客家民俗信仰館）

而這個姑娘廟，除了提供民眾安置早夭或未婚女性的神主牌，許多單身女子也會前往求姻緣，若得到仙姑同意，便可將廟中陳列的女性用品求回家使用，幫助自己覓得良緣。

不過，也因為那邊祭拜的是未婚就離世的女子，所以相傳情侶一同前往通常會走上分手一途；還有一說是，萬一男生被看上，還有人半夜找你聊天呢！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，像是豬八戒廟、三太子廟亦是「情侶不宜」。豬八戒被稱為天蓬元帥，因生性好色，八大行業相關從業人員都把祂當財神，而且相當靈驗，也因祂的花心，男女朋友拜了反而增加異性緣，無助於穩定感情啊。至於三太子廟，據說因三太子是小孩，不宜看到情侶卿卿我我的樣子。

話說回來，情人之間最重要的是互相理解、尊重、溝通，才能走得長久，這些沒有確切證據的傳說，可以參考但無須太過迷信。