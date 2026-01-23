今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

▲今白天起溫度回升，周末晴朗穩定，但下周二又有一波變天。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導



今天（23日）受強烈大陸冷氣團影響，加上中南部輻射冷卻，清晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。白天起，冷氣團逐漸減弱，氣溫緩步回升，但入夜輻射冷卻影響，高雄以北有機率出現局部10度以下低溫。另外，下周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，雨區也會擴大。

白天起冷氣團減弱 氣溫逐漸回升

氣象署預報員賴欣國表示，今天（23日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，其他地區約14至16度；白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫約17至20度，中南部約20至22度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

各地氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨偏冷，白天回溫幅度有限；中南部白天較為溫暖但早晚仍涼。離島天氣部分，澎湖為陰天，氣溫15至18度；金門晴時多雲，8至15度；馬祖晴時多雲，7至12度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周日水氣減少 下周二變天雨區擴大

周六（24日）至周一（26日）受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。周六（24日）風向漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

周日（25日）及周一（26日）轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；周三（28日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，還有鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區將有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四（29日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚也涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

不過，周五（30日）至下周日（2月1日）東北季風再度增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。