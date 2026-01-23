　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今白天起溫度回升，周末晴朗穩定，但下周二又有一波變天。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（23日）受強烈大陸冷氣團影響，加上中南部輻射冷卻，清晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。白天起，冷氣團逐漸減弱，氣溫緩步回升，但入夜輻射冷卻影響，高雄以北有機率出現局部10度以下低溫。另外，下周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，雨區也會擴大。

白天起冷氣團減弱　氣溫逐漸回升

氣象署預報員賴欣國表示，今天（23日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，其他地區約14至16度；白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫約17至20度，中南部約20至22度，中南部日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

各地氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨偏冷，白天回溫幅度有限；中南部白天較為溫暖但早晚仍涼。離島天氣部分，澎湖為陰天，氣溫15至18度；金門晴時多雲，8至15度；馬祖晴時多雲，7至12度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周日水氣減少　下周二變天雨區擴大

周六（24日）至周一（26日）受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。周六（24日）風向漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

周日（25日）及周一（26日）轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；周三（28日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，還有鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區將有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四（29日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚也涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

不過，周五（30日）至下周日（2月1日）東北季風再度增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄豪宅建案「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員

桃園推動「幹線公車計畫」　台一與GR幹線1/26起大增班

網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

飆股上校「高檔逮飆股」6天賺逾7%　3大關鍵曝光

眼神給出去！　性商老師「無碼實戰片」外流

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

勇消詹能傑殉職　學者籲：別讓自己落入險境

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

馬年限定鞋決定新年氣場！Nike小飛馬新配色、厚底神鞋穿上直接高人一等

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

存款多不等於財務自由！財商測驗揭露最容易忽略的理財盲點

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

生活熱門新聞

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台遊客為拍照無視「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

即／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

霍諾德爬101萬一掉下來怎辦？藝人保鑣解答

新人抽中10萬不請客　老鳥喊不會做人

「聽音樂1現象」潮流回歸　大票人點頭：才好用

更多熱門

相關新聞

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署表示，清晨是這波最冷的時候，苗栗以北、金門有機會出現10度左右低溫，寒冷至清晨，今天（23日）白天起漸漸回溫。氣象專家分析，隨著較乾空氣陸續移入，整體呈現傳乾趨勢，溫度逐漸回升，高溫回到2字頭，穩定天氣持續到27日（下周二），僅空曠地區仍可能有14度或以下低溫。

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

天冷急凍！高雄24hrs10人無呼吸心跳送醫

天冷急凍！高雄24hrs10人無呼吸心跳送醫

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

關鍵字：

天氣氣象雲東北季風冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

享樂至上易變月光族的三大星座！

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

川普取消關稅威脅　美股開盤道瓊漲400點

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面