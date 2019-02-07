爸媽逼討2.4萬紅包！女兒拒給遭羞辱「嫁出去就是外人」…淚崩：想變孤兒

▲父母要求嫁出去的女兒回娘家時，要帶2包各1.2萬元的紅包回來。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉姵呈攝）

網搜小組／綜合報導

「大年初二，也是我這輩子最想變孤兒的一天。」一名女網友結婚至今4年了，出嫁前2年她每個月都拿1萬元回娘家，但經濟逐漸困難，從第3年開始她不再拿孝親費回家，沒想到就被爸媽當作是外人並排擠，害她超傷心；今年過年，她準備各包6000元給父母，卻被要求加碼各包1萬2，沒想到拒絕後卻看見爸爸殺到她家討紅包，讓她整個崩潰。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，老公近一年工作沒賺多少，還被惡質的模主、工地主任串通設計陷害，代工承包的錢與保留款都被吞掉了，家中經濟壓力越來越重了，「從出嫁第3年開始真的無法再打腫臉充胖子，沒給孝親費就很少回娘家了，媽媽覺得沒給她孝親費就是外人，和我妹妹一起排擠我。」

▲天真的女兒以為回娘家是這樣的溫馨場景，結果一切都是夢。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

種種家中開銷壓得她喘不過氣來，她與老公商量過後決定，今年過年各包6000元給自己的爸媽，也請兩老不用回包給她4歲的兒子，這樣就可以減輕許多經濟壓力。

由於以往過年，爸媽都會要求原PO與女婿各包1.2萬元給他們，還有每年生日禮金3600元、母親節及父親節的2000元，各種錢財收滿滿，這次聽見女兒過年只打算包6000元，整個氣炸了。

原PO透露，爸爸覺得這次她也會包到1.2萬，所以已經和媽媽與小女兒討論好，會各自準備紅包3000元給孫子，結果都被她打亂了，「爸居然叫我補齊到一萬，剩下不足的我爸來處理......。」

▲嫁出去就像是潑出去的水，娘家對她這女兒猶如外人一樣。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pexels）

看到爸爸這麼堅持，她只好硬著頭皮與老公討論，沒想到引爆兩人的婚姻。她表示，老公覺得娘家的人太貪得無厭了，都沒有顧慮到他的立場與感受，覺得岳父、岳母利用他「尊重長輩」的心，變相地壓榨。

夾在雙方中間的她跟老爸吵翻了，打算今年初二不打算回娘家，卻看見爸爸跑到她家樓下討錢；她感嘆地說，爸爸拿著3包3000元的紅包說要給孫子，並退讓一步要她交出2包6000元的紅包，好拿回去跟妻子交差，「在今天大年初二，我真的覺得我如果是孤兒會不會比較好過生活。」

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