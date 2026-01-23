被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

▲組織宣布「台灣革命共產黨」成立。（圖／翻攝自Facebook／火花-台灣革命共產主義）

網搜小組／曾筠淇報導

國際組織革命共產國際（RCI）提倡民主集中制，在台灣的成員經營著社群平台「火花」。最近該組織宣布成立「台灣革命共產黨」，公開喊出要推翻中華民國統治階級的政治主張。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，「主張共產主義太認真，你在中共的眼裡是容不下的。」對此，組織也發布聲明，並強調「台革共永遠與所有受壓迫者站在一起」。

宣布「台灣革命共產黨正式成立！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

組織21日發文表示，「浴火重生：台灣革命共產黨正式成立！」貼文提到，2026年1月17日至18日，來自全台各地以及革命共產國際（RCI）總部的成員齊聚台北，召開創黨大會。會中不僅討論世界與台灣局勢，也為組織接下來的行動與路線設定方向，並透過影像回顧組織一路走來的歷程。

原文也提到，大會第二天回顧組織草創歷史，並結合馬克思主義理論檢討過往路線，通過組織專業化相關決議與黨章。貼文強調，最終全體成員一致通過議案，正式宣布成立「台灣革命共產黨」，「矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。」

組織在文中直言，「作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級的主導力量。」最後組織提到，「改組為革命共產黨，一方面是擦亮招牌，明確宣告以勞工階級解放為志業，另一方面也希望在組織、財務與理論教育上，以更專業的模式推進。」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑：主張共產主義太認真，中共是容不下的

梁文傑22日在例行記者會上提到，自己查詢後發現，「台灣革命共產黨」是屬於「托派」組織，也就是托洛斯基（Trotskyism）革命理念的追隨者。

梁文傑指出，「托派」對馬克思主義的原初理念和人道主義的理想是比較堅持的，「就是因為太堅持了，所以在中共黨史上一直被視為眼中釘，到現在還是這樣。」在他看來，這個組織不太可能成為中共的在地協力者，「會成為在地協力者的，沒有一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。」

梁文傑還說，大法官釋字644號解釋之後，台灣的政黨是可以主張共產主義的，這個是沒有問題的，「但主張共產主義太認真，你在中共的眼裡是容不下的。」

釐清與中共關係！強調實踐理論改變社會

針對陸委會副主委梁文傑對媒體的回應，組織在臉書粉專「火花 - 台灣革命共產主義」發出聲明稿澄清，他們與史達林主義的中國共產黨並無關聯，更反對中共掛著共產主義招牌，實行資本帝國主義的獨裁制度，這背離馬克思主義的工人民主和國際主義主張。

此外，他們雖會舉辦讀書會，但不同於純思想團體，「我們是認真想要改變社會的組織」，同時認為理論與實踐不可分，歡迎志同道合者加入。最後，他們強調「台革共永遠與所有受壓迫者站在一起」。