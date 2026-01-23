超美「巨藻森林」爆出是塑膠　驚呆一票人！屏東海生館：真假混合

▲巨藻真假混合，連魚兒都分辨不清楚。（圖／翻攝屏東海生館官網）



網搜小組／劉維榛報導

屏東海生館展示「60公尺以上的海藻森林」，壯觀海景吸引大批遊客朝聖，同時也有網友好奇，「這一片玻璃到底要多少錢？」該文釣出內行網友說明，這是壓克力材質，預估整片要花3000萬元，留言串甚至還爆出，部分巨藻其實是特殊塑膠製成的，驚呆眾人。

一名網友在Threads分享參觀心得，表示走進屏東海生館「巨藻森林」展區時，瞬間被眼前高達數十公尺的巨型水族缸震撼，透過一整面透明壁面，彷彿置身真實海底世界，巨藻隨著水流搖曳生姿，魚群穿梭其間，壯觀景象讓他忍不住讚嘆，因此好奇發問「這一片玻璃到底要多少錢？有沒有專家可以解答？」

文章一出，有網友解釋「它不是玻璃，是壓克力，因為台灣太多地震，用玻璃會爆掉，總共是六片（三大三小、厚度56公分），當時是先把壓克力放進去，才蓋屋頂」、「這是鑄造壓克力，這種深度的一平方公尺可能在15萬左右，這一片含組裝大概3000萬」。

維護養育困難 真巨藻顏色較深

留言之中，更有網友分享冷知識，「這些巨藻其實是假的，因為真的很難養活」、「正確來說，巨藻缸裡的巨藻真的假的都有喔！因為真的巨藻其實非常難養，加上容易凋零，購買巨藻也是高成本加上從國外運送到台灣的時間很長，所以缸裡通常是真假混搭，仔細看如果是青蘋果綠的是偽巨藻，真的巨藻顏色比較深，而且看得出凋零破碎的紋路」。

還有廠商也進一步解釋，「我很久以前做造景公司的時候，我們是屏東海生館的廠商。基本上很多展缸裡面的海草、珊瑚、甚至遠後方的魚蝦貝都是仿真模型固定綁線或是黏上去的，一部分是因為維護困難，一部分是有些品種買不到了，但還是要呈現生態的感覺，所以我去海生館都是回去看看我當年做的模型有沒有還固定在我印象中的位置」。

館方證實「真假混搭」 魚兒也分不出來



事實上，屏東海生館2021年曾說明，巨藻缸是館內最高的展示缸，以美國加州外海巨藻森林為設計主題。雖然海藻展示在水族館很常見，但全球至今仍無法以全人工方式培育巨大海藻。

由於恆春半島氣候與加州差異大，館內巨藻全從美國空運來台，但這些活體海藻往往難以長期存活。為維持展示效果，館方目前採取「真假混搭」策略，將活體與人造海藻混合展示，有趣的是，不只遊客分辨不出，連魚群也分不出巨藻真偽。

屏東海生館強調，海洋保育是海生館的使命，減少從野外採取生物是必須遵從的行動方針，因此如何突破巨藻人工繁殖技術瓶頸，以活體巨藻取代人工巨藻株，仍是未來巨藻森林展示需要努力的終極目標。