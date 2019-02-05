拍背就挫賽了！「打麻將10大禁忌」悲劇曝光　網驚：看書也不行...

▲達人分享打麻將禁忌，想胡牌千萬要避開啊！（圖／記者錢玉紘攝）

記者曹悅華／採訪報導

過年就是要打麻將，不過打麻將禁忌百百種，你都搞清楚了嗎？《ETtoday新聞雲》這回採訪到牌齡超過二十年的麻將老手，他提醒想摸兩圈的朋友，「寧可信其有不可信其無」，唯有在眉角上多加注意，不輕易觸碰十大禁忌，才能把把開胡，自摸到手軟！

▲打牌的時候要避免人在後面看書。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

1.不能拍背

因為運氣會被拍到「背」，根據實測，不可信其無。

2.不要在背後看書

因為在背後看書就會「輸」，不可信其無。

3.北風別對著自己

因為北風代表「背」，對著自己運氣就會不好，不可信其無。

4.不要隨便過水

有些民眾會想要過水，達人提醒能胡就胡不要貪自摸，以免運勢因為過水都過掉了，不可信其無。

▲達人警告，打牌前別接近女色。（圖／網友提供）

5.勿接近女色

達人表示，只要當天接近女色，或是前一天晚上「處理」，尤其是「闖紅燈」，就會衰到爆炸，不可信其無。

6.趕時間不賭

因為「財不入急門」，太著急反而無法專心打牌，不可信其無。

7.連莊不能離開位子

連莊去上廁所不僅會讓自己衰，亦會害到同桌牌友，不可信其無。

8.精神不佳不賭

想要打出好牌，保持精神良好是很重要的關鍵，可以藉由多喝水或是吃些醒腦食物（黑巧克力、香蕉等）提神，不可信其無。

9.打之前不能剪指甲

不只剪指甲，刮鬍子、剪頭髮也母湯，會把運氣剪掉，不可信其無。

10.不要想靠打牌致富

過年小賭怡情，大賭傷感情，不可信其無。