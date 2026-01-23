上班通勤「看到1狀況」一定會遲到　萬人共鳴：準到怕

▲原PO直呼錯過一個紅綠燈，就能確定會遲到。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

上演玩命關頭！有網友笑稱，壓線上班的人對紅綠燈有第六感，只要停的次數不對，就知道今天要遲到了，底下留言區掀起共鳴，大家分享各種壓線徵兆，「早餐店阿姨的手速」、「電梯直達車」、「被烏龜車卡住」，通勤路變成極限挑戰，「看到紅燈閃爍就知道完蛋了」、「電梯是最後一關，選對直達車，選錯每樓停」。

有網友在Threads分享「壓線上班人才懂」的心情寫照，他對沿途的紅綠燈早已熟到不能再熟，只要發現紅綠燈「停的次數不對」，就能立刻預測今天一定會遲到，而且準得誇張！



[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引發萬名網友爆共鳴直呼準到怕，「每天都在上演玩命關頭」、「知道哪顆燈要變紅之後，就會鑽進小巷子」、「真的！外送都知道每條路的紅綠燈時間」、「聽你這麼一說感覺壓線上班算是極限運動餒」、「OS：這個紅綠燈一定要過」、「原來不是只有我這樣」、「那是一種心電感應，只要一個閃失，就是跟全勤說拜拜」、「同意，因為這條路我實在太熟了」。

網笑：早餐店阿姨手速＝準時關鍵



其他人也分享各種超崩潰的情景，「除了紅綠燈外，還有早餐店的阿姨的手速也很重要」、「或是路上一直遇到奇怪的擋路車」、「電梯是最後一關，選對直達車，選錯每樓停」、「坐公車光看司機煞車的頻率就知道會遲到了」、「上班路在施工，要繞一大圈，我很不喜歡這種無法掌握的感覺」、「被一台烏龜車卡在前面我就知道我完了」、「捷運下一班3:45」、「遠遠看那個秒數剩15秒就知道...遲到了」。