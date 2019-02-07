公然扛走珊瑚礁石！黑衣男囂張嗆「拍就拍啊」...網怒：台灣最糟糕風景

▲有民眾在墾丁國家公園內盜採珊瑚礁石，公然敲下一大塊扛走。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

大過年的竟然有人在觀光區公然違法，直接帶走國家公園裡珊瑚礁石。一名網友在臉書上爆料，到墾丁國家公園佳樂水沙灘區遊玩時，竟看到有人直接把整塊珊瑚礁石敲下來扛回家，有民眾發現制止，他竟然還大聲回嗆，囂張行徑讓民眾都看不下去，直呼實在是太誇張。

一名網友在臉書「爆料公社」社團中貼文，他6日傍晚在墾丁國家公園的佳樂水沙灘遊玩時，親眼目睹一名身穿黑色上衣的男子，將整塊珊瑚礁石直接敲下來，用毛巾包著扛在肩上，搬到機車上開車載走，當下他立刻出聲制止，同時拿出手機拍照取證，對方竟還嗆他，「要拍就拍啊！」

目擊民眾表示，看到這一幕覺得實在太誇張，「已經通報保七，但處理需要時間，怕這個人會天天來敲石頭，所以還是先來發一下！真的很扯捏！」對此，保七總隊第八大隊回覆，會立即派員至上述時、地加強巡守，並製作「調查紀錄單」送墾管處裁罰，若民眾有發現新的事證，可以撥打墾管處(08-8861321)或保七總隊(08-8861331)之聯絡電話反映。

網友們看到照片也直呼這樣搬走國家公園的天然資源真的很誇張，紛紛留言表示，「這樣大動作明目張膽搬真是糟糕」、「太可惡了！做錯事還如此囂張」、「沒有最扯，只有更扯」、「這可以以竊盜罪論處吧」、「還有更扯的，豆丁海馬不見了，還找不到嫌犯」。

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