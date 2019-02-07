5個人的年夜飯！「8顆肉包+玉米濃湯」一起吃...1.8萬人飆淚：他們一直都在

▲她、爸媽和外公外婆一起吃年夜飯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

農曆過年是團圓的日子，一名女網友也和外公外婆爸爸媽媽5個人一起過。她在臉書上分享他們一家人的年夜飯，桌上擺著一盒8顆的肉包，紙盒四周則放著爸媽和外公外婆的合照，簡單的一張照片讓許多網友熱淚盈眶，她不覺得自己可憐，因為在她心中，是5個人一起吃的年夜飯。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一家5口的年夜飯，感性地說，「大年初一，終於可以和外公外婆，和我爸媽一起吃飯」，桌上的8顆肉包和一碗玉米濃湯，只有她一個人吃，其他人都在照片裡陪著她，「不要說可憐，因為我們是五個一起過的」。

她是爸媽的獨生女，父母親在她小時候就過世了，是外公外婆一手把她拉拔長大的，6年前外公外婆也相繼離世，雖然她曾有一段婚姻，還生了2個寶貝小孩，但因為總總原因和先生分開了，2個孩子過年也到前夫家去，她早已習慣這樣擺著照片和爸媽、外公外婆一起吃年夜飯。

該篇貼文讓許多網友看了非常感動，吸引超過1.8萬人按讚，大家也紛紛留言祝福她，「妳並不孤單，妳還有我們，新年快樂」、「他們都在守護你，雖然有點孤單，但是他們都在的」、「他們一直都在不曾離開，祝你們新年佳節愉快」、「新年快樂，要一直快快樂樂」。

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