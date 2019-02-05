艾瑪遭爆性騷擾喊告！館長PO「關鍵證據」反擊：照你話講你告我？

▲館長在臉書PO出關鍵證據回擊艾瑪。（圖／翻攝臉書粉專「飆悍」）

記者莊智勝／綜合報導

健身網紅艾瑪槓上館長陳之漢，對於遭控「性騷擾男教練」疑雲揚言提告，雖未指明告誰，但艾瑪強調「清白的名節比性命還重要！」針對艾瑪展開司法反擊，館長也不甘示弱，5日晚間22時許在臉書粉專「飆悍」曝光關鍵證據，重砲回嗆「這是你自己打的解釋文，你忘記了嗎？請問我照你的話講，你告我？？？」

網紅艾瑪在YouTube影片中分享自身當健身教練的經歷，自爆3年多前曾在館長開設的「成吉思汗」內任職，但每天工作時僅有前2個小時是新生訓練，之後幾乎有整整8個小時都在打掃，根本就沒學到東西，「女廁有時候大便噴得馬桶都是，也是我在清！」艾瑪甚至還表示，後來換了健身房工作後，「很開心，我終於可以不用掃地了！」

▲艾瑪在影片中分享自己如何成為一個健身教練，但卻意外槓上館長。（圖／翻攝自YouTube／Hot Emma）

一番言論惹來館長不快，開設直播反擊，表示每個教練一進來都會被告知要打掃，這是基本要求，包括自己也不例外；隨後館長話鋒一轉，反控艾瑪任職期間違反公司規定與教練交往，更爆料艾瑪在換了新健身房工作後，還性騷擾男教練，因此被掃地出門，「還要我講嗎？她為什麼離開？因為產生了法律糾紛！」館長更直言，如果自己的公司真的這麼糟，怎麼還會有人願意跟，而現在的艾瑪因為是自由教練，因此只能靠拍影片重提舊事來炒作。

雙方砲火隔空交戰，艾瑪5日下午更在臉書投下震撼彈，「因莫須有的事情，收到好多親朋好友關心，已經報警提告，謝謝大家關心！」文中雖未言明為哪件事、提告誰，但卻不禁令人聯想到館長。

整起事件在網路上曝光、延燒後，也引發兩派網友論戰；館長5日晚間氣憤地表示，「看到那些護衛團說，沒有證據沙小的，那看完我直播，你們484要道歉？我只是陳述事實，這事你自己打的解釋文，你忘記了嗎？請問可受公評之事實，你到底要告什麼？我講述發生性騷擾的事件，然後你就離職健身房，請問我照你的話講，你告我？？？」

館長還PO出貼文部分截圖，內容寫道「我才用奶來做比喻，並不是想性騷擾，我不是那種有對象、還對異性講話不知分寸的人。吸老婆的奶=與其關心同事，更該關心老婆；吸媽媽的奶=吸母奶是過於孩子氣，該成熟點。目前我不想說出關懷我奶之男同事名字，也不想提供關鍵字，如果這為已婚男同事覺得被性騷擾，我很抱歉，也感到遺憾與委屈，因為我對你從頭到腳沒興趣，真的，是我打字精簡才造成誤會，在此公開道歉！」

▲針對艾瑪指控，館長氣憤開直播回擊，還加碼爆料「性騷擾疑雲」。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）