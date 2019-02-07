陸統計「40％↑男性過年想見初戀」　釣現任嗆：見啊！來battle啊

▲男女交往時「前任」往往是吵架的開端。（圖／PAKUTAS）

大陸中心／綜合報導

過年回鄉探訪親友，總會遇上幾個小時候一起長大的青梅竹馬，陸媒「上游新聞」推出一份「春節走訪親友最想見誰？」大數據統計，內容指出，有超過40％的男性朋友「如果有機會」會想見初戀；主要原因是，「想知道她過得怎麼樣」。這份數據公開後，釣出不少「現任正宮」回應，「來啊！battle啊」，「要見大家一起見」，「過得不好，還想見嗎？」

▲「過年期間走親訪友，最想見誰？」統計數據。（圖／上游新聞）

《上游新聞》從「搜狐網」1300份有效調查問券分析「過年期間走親訪友，最想見誰？」，調查數據指出，有超過四成男性選擇「如果有機會還想見初戀一次」；近3成「不介意和初戀再戀一次」。若綜合男女調查數據，除了家人之外過年最想見的人以「朋友」居首占47％，同學占25％，「初戀」位居第三，僅占20％，其餘則為鄰居、老師等。

不過若將男女數據分開來看，「還想見」的選項男性占42％、女性則為37％，同樣都是數據中最高的項目；其他選項還有「再見面可能還會再愛上」、「不想再見」、「完全不想見」與「其他」。有趣的是，男性的第二名選項是「再見面可能還會再愛上」，有別於女性亞軍「其他」，可見女孩的心思還是較難以捉摸。

▲男性朋友想見初戀的原因。（圖／上游新聞）

至於為何想見，男性最多的回答是，「想知道初戀過得如何」、「想知道初戀成為什麼樣的人」；不想見的人大多因為「不想破壞印象」以及「保留美好記憶」。

部分男性受訪者認為，出社會後的感情較複雜，初戀是最純真的，即使沒有正式交往，依然牽掛對方，因此想藉由見面來認對方知道「我過得很好」，「那你過得好嗎？」

▲不少人認為，純純的初戀最難忘。（圖／上游新聞）

面對不少「想見初戀」的男性朋友，大陸情感心理專家周小燕、陳志林指出，如果想見初戀，男性應「盡量不見面」，因為「現任大多不樂見此事發生」，「情過境遷，既然無心續前緣，何必再見」，「珍惜眼前人」比較重要；如果非要見面，也應該避免單獨吃飯、喝酒等行為，最好叫上三五好友或「攜伴參加」。

「見初戀」調查數據在網路曝光後，釣出不少「現任正宮」回應。不少網友表示，「來啊！battle啊」，「要見大家一起見」，「要過得不好，還想見嗎」，「是不是想去感謝她當年的不嫁之恩」，「那說明四成初戀還是美好的，羨慕你們」。有人分析，「他們恐怕是不知道，超九成的女人這輩子再也不想見自己的初戀，剩下的那一成是因為年齡還太小，還沒想開」。

▼統計數據引起網友討論。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

另外，也有人趁機放閃，「結婚快兩年了，說到最想見的人，無疑是初戀，說的不誇張，如果可以，都希望天天能見到她，想看她笑，想看她鬧，想擁她入我懷抱，嫁給我兩年，分多聚少，虧欠她的太多了，愛她也愛我們的兒子。」

▼與初戀結婚的網友趁機放閃。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）