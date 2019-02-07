33歲有房有車！185男相親交往「最多撐幾周」　嘆：對自己人生很失望

▲示意圖，與本文無關。（圖／業務提供）

網搜小組／綜合報導

一名33歲男網友身高185，有房有車，生活作息正常，也沒有工作或儲蓄上的壓力，但不知為何參加幾次相親或聯誼，最後都以失敗收場，於是發文求問廣大網友，看著現實中或臉書上一對對情侶放閃，他不禁自嘲，「感覺自己好廢物。」

男網友身高185、體重80公斤，目前衣食無憂、有房有車，而且工作也非常穩定，上下班都滿準時，至於興趣和普羅大眾差不多，包括彈吉他鋼琴、逛街、看電影、健身游泳，以及到處旅遊等。

從30歲就想找好對象定下來的他，到現在仍無奈單身，儘管參加過好幾次相親或聯誼，最終都宣告失敗，男網友苦笑說，「有些才剛開始不久就結束了，有些則是過了幾周後結束」，令他不解的是，自己從未炫富、狂問對方隱私或踩雷，過程也完全沒給女生壓力，只是單純聊聊天，更別說毛手毛腳騷擾人家。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

面對一次次的打擊，原po哀怨道，「感覺自己好廢物，看到臉書或是路上成群的情侶就好羨慕他們，反觀自己什麼都沒達成。」看完他在mobile01敘述的情況，大家不禁好奇，是否和個性或聊天內容有關。

男網友透露，剛開始都是以慢慢聊天的方式進入，話題涉略滿廣，像是旅遊、美食、電影、工作、運動、出國見聞和留學經驗等，「畢竟一認識就切入重點問東問西，會很給人壓力，我自己也不喜歡拷問別人，大概前幾次約會就是吃飯、看看電影、隨意聊聊生活趣事，本來要進入交往階段，就是需要很長一段時間的觀察和鋪陳阿。」

對此，有些網友猜測，可能是長相問題，也有不少人認為，他條件滿好，也許是眼光和要求太高，還有網友表示，「口才與幽默感相當重要，通常女生比較喜歡很會找話題聊天、與討女生歡心的人。」