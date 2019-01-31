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交往2年半！獅子男路邊算命「天蠍剋事業」當晚秒甩　結局超詭異...她笑了

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大檸檬示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

一名天蠍女和獅子座男友交往2年半，上周兩人逛街時，經過一個星座算命攤，男生心血來潮想算事業運，結果算出天蠍座會剋他的事業，應該找水瓶的；扯的是，當天晚上男友真的提出分手。事隔一星期，對方火速結交新歡，而她突然冒出一種詭異預感，「沒想到...果然是水瓶座的呢。」

「這真的是我歷任男友裡面，分手理由最扯、最誇張的一個。」女網友在dcard抱怨道，上禮拜她和男友逛街時，遇到路邊擺攤算命的，男友很想算一下未來事業運，而她雖然興致缺缺，但也乖乖坐在旁邊。

當時，男友突然問說，「妳是天蠍座的對吧？」在她錯愕地反問說，「我們交往這麼久你不知道？」對方立刻笑笑帶過，表示只想確認一下，怎料算命師突然很有戲的搖頭，對男生說「哎呀你這個不行，天蠍座的剋你事業啦，天蠍座@#$%^&*@#$，天蠍不好啊，應該找水瓶的，水瓶的好......。」

情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她在一旁超無言，結果算命老師繼續補槍，說是免費幫他們看面相，然後表示兩人的面向不合，說她眼神不夠通透，不能打通男方的事業路，而且還配上令人不舒服的嘖嘖聲

更瞎的是，晚上回家後，男生傳Line提出分手，坦言對老師的那些話耿耿於懷，怕他的未來真的會被影響到。眼看對方因為幾句話被動搖，她十分心寒，所以也爽快的答應了，但內心還是充滿著傻眼與無奈。

女網友嘆，「會想發文發洩，是因為才過一個禮拜他就交了新女友，我突然有一種詭異的預感，就去看了他女友的星座，果然是水瓶座的呢^^。

超多人看完第一個反應就是，「算命師該不會是前任找來的臨演？」不過女網友認為，這個可能性非常低，因為到那裡逛街的行程，是她自己臨時起意的，而她也豁達地說，「感覺平時對他的付出，就因為我是天蠍座而化為烏有，終歸是看錯了人，還有放心...我不會怨恨水瓶。」

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