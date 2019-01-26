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貸款改造鬼屋！「發瘋姨+智障表哥」他全扛　自私妹閃嫁...多年後冷血反咬

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▲▼錦新大樓,日光燈,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲哥哥貸款改造破爛屋。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／綜合報導

一名孝子（簡稱A男）在母親過世後，一肩扛起照顧阿嬤、發瘋阿姨及智障表哥的責任，同時還將過世媽留下的「鬼屋」逐一修繕；而妹妹完全置身事外，丟下衣物、垃圾等，就拍拍屁股嫁人去了，沒想到多年後的今天，妹妹偕同丈夫回來向哥哥要家產，甚至打算提告侵占。

網友昨天聽完朋友A男的遭遇，忍不住在「爆怨公社」發文替他抱不平，當初A男母親去世留了一間房子給兄妹倆，同時還有一個阿嬤、發瘋阿姨及智能障礙的表哥，需要被照顧，哥哥耗費一段時間，貸款將沒有化糞池、漏水、會透風的「鬼屋」整修好，並花錢安頓阿姨及表哥，為了支付貸款錢，他將漂亮房子出租，自己則住在簡陋的小套房

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲A男扛起照顧老人家，及阿姨、表哥的重擔。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

反觀妹妹從頭到尾沒有任何貢獻，一點忙也沒幫，之前僅留下一堆衣服、書本和垃圾，就離家結婚去了；沒想到，妹妹最近帶著老公回來分家產，卻不願意負責整修費用。

網友提到，「房子在沒有整修前，是送人也沒有人要的鬼屋。如今妹妹居然找房仲來估價，說有6、7百萬的價值，要賣房子分一半財產，哥哥不願意賣，妹妹就要告哥哥侵占；諷刺的是，她讀書期間還是哥哥付的學費呢！

結婚、婚禮、新娘、新郎、嫁人、情侶、夫妻。（圖／CFP）

▲當初妹妹置身事外，丟下一屋子東西，就嫁人去了。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

據了解，房客已經簽了3年的合約，人很好、還有幫忙裝潢房子，結果妹妹現在竟威脅A男趕房客走，讓他相當為難，而A男也曾表示，願意用100萬買下妹妹的部分，但對方卻不同意，眼看哥哥負擔不起，仍吃了秤砣鐵了心，堅持要一半的錢。

原po指出，房子是持分一半的權狀，更過分的是，妹妹甚至說給A男200萬，叫他讓出產權。網友們看完紛紛怒譙自私妹，同時建議將奉養長輩的費用、與當時代墊妹妹的學費算出來，拿來抵扣，並找專業的律師諮詢。

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▼現在房子變漂亮了，自私妹竟回來要一半家產。示意圖，與本文無關。（圖／記者林昱均攝）

▲▼台北房市,房市,房子,房屋。（圖／記者林昱均攝）

ET快訊
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關鍵字：自私妹,家產,遺產,鬼屋,貸款,冷血,爆怨公社,侵占

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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