帶16歲女兒拿墮胎藥：她又懷孕　醫師無奈「3個月前才...」潮媽卻笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃軍瑋攝）

網搜小組／綜合報導

台灣「小媽媽」越來越多，而選擇人工流產的例子更不計其數。一名婦產科護士就曾遇過，有位潮媽陪16歲女兒拿藥墮胎，在描述時還不斷輕浮的笑；最讓醫護無奈的是，這對母女3個月前才來過，沒想到這回媽媽直接要求，「醫生啊，掉了以後再幫她裝避孕器好不好......。」

女網友3、4年前在一家婦產科工作，擔任門診護士，因為前陣子17歲小媽媽虐嬰案，讓她突然想起多年前的往事，「有一天，一對母女走了進來，打扮得都很前衛，感覺不像母女。」起初，醫師以為妹妹是上次吃完藥，月經受到影響，沒想到媽媽立刻表示，「不是，她又懷孕了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

聽到這個答案，醫師瞬間錯愕，直呼「她3個月前不是才剛拿過一個嗎？」沒想到媽媽竟然笑了，並一副無所謂的樣子說，「我也不知道捏，啊兩個小朋友都不避孕，我也沒辦法呀」，接著更要求醫師，之後幫女兒裝避孕器。

醫師偷偷翻了個白眼，無奈表示「可以是可以，只是這麼小就裝避孕器，對妹妹身體還是會有影響，畢竟她才16歲。」而護士在一旁也驚呆，感嘆「可能我不太懂這個世界。」

對此，網友們紛紛回應，「重點是媽媽怎麼教小孩的，小生命也太可憐了，媽媽居然還笑得出來」、「這個媽媽是在想什麼」、「有其母必有其女」、「媽媽問題很嚴重」、「這個媽媽才是毀了自己女兒人生的最大元兇」、「我的天啊！這個社會怎麼了」。

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