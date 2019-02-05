年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

▲民眾可依不同階段需求考慮如何規劃保險組合。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

民眾可參考「2/3保單組合法則」，檢視自己若是屬於單身小資族、單身中產族、已婚頂客族或是已婚有子族等4種族群時，如何安排適合保單優先順序。

全球人壽表示，民眾可以依4種不同階段家庭需求，考慮透過「1/3犒賞自己、2/3買保單」的組合法則，思考自己現階段或是為未來的自己開始規劃需要的保險。

1、單身小資族：可「先保障，再積財」。

若小資上班族尚未投保任何保單，或是因預算有限只做了部分保障，可優先考慮使用這筆獎金加以補強自身保障，例如意外險、意外醫療險、實支實付型住院醫療險等，針對可能造成破財風險部分，預先規劃。

2、單身中產族：累積財富或預備買房、結婚基金。

例如利率變動型保單，是一種透過宣告利率機制反應市場利率的商品，有機會領到增值回饋分享金等。

3、已婚無小孩頂客族：照顧自己與父母的老後生活。

若父母仍在可投保年齡範圍內，可善用失能扶助險或長期照顧險，幫父母準備未來可能發生的長期照顧費用；另外，頂客族因為老後沒有人可照顧，所以必須幫自己打算，若規劃完父母長照保障後，有多餘預算，也應替自己準備好。

4、已婚有小孩族：可先檢視自己壽險保障足夠與否。

若是壽險保障不足，可先以保費較少、提供一定期間保障的定期壽險為主；若是保障都已足夠了，可考慮選擇美元計價的利率變動型保單。由於美元為通用且強勢的貨幣，在相同保費條件下保障較高，並可做為小孩出國念書或是退休養老規劃的一種選擇。