　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼民眾可依不同階段需求趁著領到年終獎金時，考慮如何規劃保險組合。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲民眾可依不同階段需求考慮如何規劃保險組合。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

民眾可參考「2/3保單組合法則」，檢視自己若是屬於單身小資族、單身中產族、已婚頂客族或是已婚有子族等4種族群時，如何安排適合保單優先順序。

全球人壽表示，民眾可以依4種不同階段家庭需求，考慮透過「1/3犒賞自己、2/3買保單」的組合法則，思考自己現階段或是為未來的自己開始規劃需要的保險。

1、單身小資族：可「先保障，再積財」。

若小資上班族尚未投保任何保單，或是因預算有限只做了部分保障，可優先考慮使用這筆獎金加以補強自身保障，例如意外險、意外醫療險、實支實付型住院醫療險等，針對可能造成破財風險部分，預先規劃。

2、單身中產族：累積財富或預備買房、結婚基金。

例如利率變動型保單，是一種透過宣告利率機制反應市場利率的商品，有機會領到增值回饋分享金等。

3、已婚無小孩頂客族：照顧自己與父母的老後生活。

若父母仍在可投保年齡範圍內，可善用失能扶助險或長期照顧險，幫父母準備未來可能發生的長期照顧費用；另外，頂客族因為老後沒有人可照顧，所以必須幫自己打算，若規劃完父母長照保障後，有多餘預算，也應替自己準備好。

4、已婚有小孩族：可先檢視自己壽險保障足夠與否。

若是壽險保障不足，可先以保費較少、提供一定期間保障的定期壽險為主；若是保障都已足夠了，可考慮選擇美元計價的利率變動型保單。由於美元為通用且強勢的貨幣，在相同保費條件下保障較高，並可做為小孩出國念書或是退休養老規劃的一種選擇。

ET快訊
3命理師認證！2019「這2生肖」是財運+戀愛運雙料王
爆乳網紅槓館長「上班當清潔工」　他怒反擊性騷男教練內幕

關鍵字：年終獎金,理財術,一張表看懂,保單,優先排序,保險,全球人壽,單身,小資族,中產族,已婚,頂客族,有子族

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

春節出國旅遊夯　教你機場買對旅平險省錢又有高保障

春節出國買旅遊險　—張表看懂班機延誤理賠最快8家門檻

開車上國道5要點　春節返鄉團圓避事故保平安

機師罷工／旅遊不便險照賠　除非買錯時間點or太早宣布

春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

體重下降才知大腸癌竟遭拒賠　只因漏說「便血」被壽險強制解約

中信金董事月薪420萬居金融保險業之冠　中壽近300萬其次

懷胎8月赴美散心緊急剖腹生產　產險質疑隱瞞病因拒賠旅平險　

墜樓身亡死因「不詳」　家屬難領意外保險金還得打官司爭取　

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產險：錯，高山症照賠

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

包租公理財／擅用保單貸款省利息

春節交通壅塞巔峰期　遇交通事故必做4步驟加速車險理賠

紅包理財懶人術—交給投資型保單專業投顧代操盤

紅包理財—儲蓄險賺得高利息也要避損失解約金

球爸好久沒開砲！　放話交易博爾到鵜鶘不如去太陽

受害者至少130人！瘋狂殺人+拍裸照紀念　攝影師還上「約會節目」當嘉賓

78歲老婦養殘障重病2子　窮到沒飯吃找警求助

老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

盤點2019開賣必搶鞋款！AJ1出現反轉大勾勾、「混血」鞋款再掀趨勢

湖人賣卡德威爾波普　2014年榜眼帕克成為目標

過年買彩券試運氣！威力彩3億等人帶回家

更新／國道南下已開始塞！湖口→竹北車速僅20公里

全台28家「特色超商」懶人包一次收藏！蠟筆造型城堡小7必拍美照打卡

切割影帝老爸渡邊謙…杏高中休學扛媽媽2億債！　這4位星二代走紅不靠爸媽

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

保險熱門新聞

包租公理財／擅用保單貸款省利息

年終獎金理財術　一張表看懂買保..

機師罷工賠旅遊不便險　除非2個..

春節保險公司不打烊　一張表掌握..

紅包理財—儲蓄險賺得高利息也要..

紅包理財懶人術—交給投資型保單..

春節出國買旅遊險　—張表看懂班..

過年出國買旅遊不便險　13家產..

春節交通壅塞巔峰期　遇交通事故..

開車上國道5要點　春節返鄉團圓..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

體重下降才知大腸癌竟遭拒賠　只..

人情保單惹禍！3家人壽被控索賠..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

更多熱門

相關新聞

表姊逼小孩硬討紅包！28歲單身女尷尬掏錢

過年紅包習俗多，給的金額、親戚間的輩分、有無工作及成家等，都是人情上的大學問。一名單身的28歲女子表示，她家習俗是分家後才要包紅包，但表姊卻硬要她的小孩來討紅包，讓她非常無奈。

紅包理財懶人術—交給投資型保單專業投顧代操盤

古代也發年終　包拯年收6千萬

春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

韓國瑜出國過年　王浩宇：有啥好罵？

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面