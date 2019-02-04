寧願過年值班也不回鄉！她曝關鍵：「親戚問東問西」是壓力主因

▲親戚的連環問候讓年輕人害怕回鄉過年。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

一名40歲經理近日參加合作公司的尾牙時，因為安排公司員工春節出勤事宜而遲到，其他夥伴便以此展開話題。有人問道，「應該每個人都力爭不要在春節工作吧？」不過經理卻在停頓了一下說，「我實際上發現，結果通常都是反過來的；他們（年輕員工）寧願在一個幾乎無人城市裡面的辦公室一個人工作，也不要在一個最重要家庭聚會的節日中回家。」

據《商業周刊》報導，經理說，「這次排班就像去年一樣，實際上有更多人爭著要在除夕到初三上班。我們從辦公室過來遲到了，就是因為有太多人想要在除夕到初三之間上班。」她指出，這些年輕人寧願在春節工作也不願意回家，因為一旦被許多家庭成員、父母和叔叔嬸嬸包圍，他們會感覺到巨大壓力。

這些親戚會不斷問說，「你為什麼還不結婚呢？你已經30多歲了你想一輩子單身嗎？你想要成為高齡媽媽嗎？看看你的表哥，都已經有2個孩子了！」對於一些年輕人來說，想到要面對這些嘮叨、隱私問題、甚至是關於他們性向的笑話或八卦等，就足夠造成難以負荷的壓力了。

▼過年圍爐讓家人齊聚，但也會有「熱情的關心」讓人吃不消。（圖／CFP）

報導指出，有些人在重要的家庭聚會中沒有出現，是因為他們被迫工作，還是這對他們而言，是避免壓力最簡單的方法呢？我們要如何才能更自覺和敏感？我們要如何才會在開口說一些自以為無傷大雅的評論或笑話時能暫停一下，然後想想別人聽起來會有什麼樣的感受呢？

期望當自己變成春節大家族聚會中的叔叔或嬸嬸時，不會去問關於他人在生活隱私中不必要的問題，或太多個人細節，造成年復一年的壓力，以致於親人寧願在辦公室獨自工作，也不要回家跟家人一起面對。