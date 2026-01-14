　
生活

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

台灣知名連鎖生活百貨「小北百貨」近期陷入一連串的「簡體字風波」。（翻攝自@mr_tedhuang）

▲「小北百貨」又被抓包門口高掛「簡體字新年布條」。（翻攝自@mr_tedhuang）

圖文／鏡週刊

台灣知名連鎖生活百貨「小北百貨」近期陷入一連串的「簡體字風波」。繼日前因販售印有簡體字與拼音的作業袋引發輿論熱議後，儘管業者當時大動作致歉並承諾捍衛繁體中文立場，沒想到短短1週內，又有民眾發現門市門口懸掛的春節祝賀布條竟也使用簡體字，讓不少網友痛批業者敷衍了事，根本是「不知悔改」。

這場爭議始於網友在社群揭露，小北百貨店內販售的文具作業袋，上面印製的學科類別如數學、語文、物理等全是簡體中文，甚至標註了中國式的拼音。當時小北百貨迅速回應，強調身為本土企業，定會恪守「繁體中文為台灣主要通行文字」的原則，並下令全台194家門市同步下架相關商品。這番充滿誠意的表態，一度獲得不少網友正面肯定，甚至被戲稱為「企業作文比賽第一名」。

小北百貨店內販售的文具作業袋，上面印製的學科類別如數學、語文、物理等全是簡體中文。（翻攝自＠phage_asteroid）

▲小北百貨店內販售的文具作業袋，上面印製的學科類別如數學、語文、物理等全是簡體中文。（翻攝自＠phage_asteroid）

然而，僅僅過了1個禮拜，又有民眾捕捉到高雄某分店門口懸掛的「福馬迎春」春節布條，不僅印有小北百貨的企業LOGO，上面的祝賀詞「新春快樂、賀馬年」等字樣竟又是簡體中文。此舉再度點燃網友怒火，質疑業者先前的承諾只是公關修辭，紛紛留言譴責「說一套做一套」、「當台灣人好呼攏」，認為在管理落實上出了極大漏洞。

面對排山倒海批評，小北百貨再度出面致歉，承認在相關管理措施尚未全面落實前，確實出現了對外廣宣物的審核疏漏，顯示公司在整體管理與執行力上仍有不足。業者強調，目前已在第一時間要求該門市撤除該爭議布條，並嚴禁再次使用。

為了挽回商譽，小北百貨表示已全面啟動「再檢視機制」，要求全台所有門市針對商品類別、店內外廣宣形式進行地毯式清查，嚴禁任何簡體文字出現。業者重申，未來將持續以繁體中文作為最高經營原則，並透過強化內部宣導與教育訓練，確保品牌形象的一致性，避免類似窘境再度重演。


