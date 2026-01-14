完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

▲原PO大讚電熱毯「不只超暖，連痠痛都消除了」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

手腳冰冷的救星！一名網友最近被冷翻，意外發現電熱毯不僅超暖，就連腰痠背痛也好了，文章引發網友認證比暖氣好用，「甚至可以穿短袖睡覺」、「根本手腳冰冷的救星」、「電費沒明顯增加，生活品質好了大半」、「用了電熱毯，都沒再開暖氣了」。

一名女網友在Threads笑稱，今年冬天實在太冷了，直到最近才入手電熱毯，沒想到使用後不僅超級保暖，連原本的痠痛感都一併改善，讓原PO驚呆「怎麼連腰痠背痛都好了？」

底下網友也大推，「超愛電熱毯+1，根本手腳冰冷的救星，冬天月經來熱敷也超讚」、「電熱毯是世界上最偉大的發明」、「很省電！前幾年寒流來的時候我狂推家人買，甚至可以穿短袖睡覺」、「用過回不去，太需要它了」、「要記得擦乳液（保持皮膚表面的油脂），躺下來整個背部循環都變好了」。

不少人直呼，電熱毯完勝暖氣，「自從開始用電毯之後，什麼陶瓷、葉片電暖器都沒開過」、「用了電熱毯，都沒再開暖氣了，而且睡到一半還會太熱關掉」、「頂加租屋沒有暖氣，跟幼稚園的女兒兩人住，寒流來真的睡覺都被冷醒，去年買了電熱毯，電費沒明顯增加，生活品質好了大半，去露營時也不用擔心棉被帶不夠厚，冬天CP值最高的神物」。

台電提醒：勿整夜開啟 預熱半小時最剛好



但有網友提醒，「電熱毯就是熱敷的概念，但要小心慢性燙傷」。事實上，《台電電力粉絲團》發文指出，長時間接觸高於體溫的物體，就有可能會引發低溫燙傷，因此民眾務必注意取暖設備的使用時間，以電熱毯來說，建議睡前預熱半小時後就應關閉電源，讓床鋪保持溫暖即可，不建議整夜使用，此舉既能避免燙傷又可以達到省電目的。