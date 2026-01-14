　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

記者郭世賢／基隆報導

新北市金山區11日晚間發生驚險事件！一名翁姓男子持雙刀在超商前追攔車輛，警方獲報圍捕，他竟駕車逃逸並衝撞警車，最終遭攔截逮捕。警方在其身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的毒品，初篩呈現依托咪酯陽性反應。翁男言行異常，自稱外星人。昨（13日）晚間將他移送基隆地檢署。翁男在地檢署對法警、檢察咆哮，拒絕上銬；檢察官複訊後，向法院聲請暫時安置翁男4個月獲准。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，翁姓男子早年曾是猛男秀舞者，近年轉任保全。案發當晚，他在金山區環金路與中正路口的超商前，持雙刀衝向路邊車輛叫囂。警方到場後，翁男立即駕車逃逸，沿途危險駕駛，包括迴轉、倒車、逆向，甚至衝撞追捕的警車，最後在台2線頂社路口被警方強勢攔下。

警方於翁男身上查獲「喪屍煙彈」，經初步檢驗，呈現毒品依托咪酯（Etomidate）陽性反應，但他拒絕進行唾液快篩。翁男面對詢問時答非所問，語無倫次，更聲稱「自己是外星人」。因行為怪異，警方戒護他就醫，經診斷罹患橫紋肌溶解症，需留院觀察。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方隨即追捕翁男車輛，10多名員警出手才將力氣驚人的翁男壓制在地。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

翁男於昨（13日）晚間被移送基隆地檢署後，情緒仍極度不穩，在偵訊時不斷咆哮，並拒絕配合上銬。檢察官認為其涉嫌刑法公共危險、妨害公務等罪，犯罪嫌疑重大，且言行顯有精神障礙跡象，對公共安全有高度危害之虞，因此依據《刑事訴訟法》第121條之1規定，向法院聲請暫時安置。法院於昨晚審理後，裁定准予安置4個月。

然而，後續安置過程出現波折。基隆地檢署原將翁男送往三軍總醫院北投分院，但院方以其身體不適等情況為由拒收。檢察官遂於今日（12日）上午，指揮警方戒護翁男至基隆長庚醫院進行檢查。待確認其身體狀況穩定後，將再安排送往合適的司法精神醫院或相關單位，執行法院裁定的暫時安置。

【更多新聞】

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►機車忘停哪竟出招謊報失竊　基隆父子「最貴尋車法」下場慘了

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到
代表台灣出賽！澳網奪亞軍成大驚奇　粉專感動：她沒有白來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

快訊／高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　坐姿詭異臉部模糊嚇壞路人　

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

快訊／高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　坐姿詭異臉部模糊嚇壞路人　

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

2千年以來Q1平均漲幅4.4％　內資領軍台股偏多以待

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

社會熱門新聞

11歲童買包子完「叫一聲」亡

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

即／新店環河路砍人！　男雙手濺血「後腦20cm刀傷」

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

新北女駕駛「過彎連掃6車」！爆輾機車畫面曝光

吳龍滿再判死刑　家屬悲訴「終於能和孩子交代」

張文隨機殺人4死　北檢下午公布偵查結果

快訊／上班快改道！　國3追撞塞爆

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

金價狂飆！黃金博物館大金磚身價破10.38億

金價狂飆！黃金博物館大金磚身價破10.38億

受到中東局勢緊張、國際避險需求升溫影響，金價持續攀升屢創新高，新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」身價也隨之水漲船高。館方昨（12日）顯示每公克金價達4712元，重達220.3公斤的「大金磚」市值再度突破10億元，飆升至約10.38億元，不僅是第二次站上10億元大關，更創下歷來最高紀錄。

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

「猛男界RAIN」淪雙刀怪男！　橫紋肌溶解住院

新北東北角限定「海中黑金」　漁民冒寒採收鮮嫩紫菜

新北東北角限定「海中黑金」　漁民冒寒採收鮮嫩紫菜

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

關鍵字：

新北市萬里區雙刀追車精神安置

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面