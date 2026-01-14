猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

記者郭世賢／基隆報導

新北市金山區11日晚間發生驚險事件！一名翁姓男子持雙刀在超商前追攔車輛，警方獲報圍捕，他竟駕車逃逸並衝撞警車，最終遭攔截逮捕。警方在其身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的毒品，初篩呈現依托咪酯陽性反應。翁男言行異常，自稱外星人。昨（13日）晚間將他移送基隆地檢署。翁男在地檢署對法警、檢察咆哮，拒絕上銬；檢察官複訊後，向法院聲請暫時安置翁男4個月獲准。

▲翁男持刀在環金路、中正路口隨機攔車。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，翁姓男子早年曾是猛男秀舞者，近年轉任保全。案發當晚，他在金山區環金路與中正路口的超商前，持雙刀衝向路邊車輛叫囂。警方到場後，翁男立即駕車逃逸，沿途危險駕駛，包括迴轉、倒車、逆向，甚至衝撞追捕的警車，最後在台2線頂社路口被警方強勢攔下。

警方於翁男身上查獲「喪屍煙彈」，經初步檢驗，呈現毒品依托咪酯（Etomidate）陽性反應，但他拒絕進行唾液快篩。翁男面對詢問時答非所問，語無倫次，更聲稱「自己是外星人」。因行為怪異，警方戒護他就醫，經診斷罹患橫紋肌溶解症，需留院觀察。

▲▼警方隨即追捕翁男車輛，10多名員警出手才將力氣驚人的翁男壓制在地。（圖／記者郭世賢翻攝）

翁男於昨（13日）晚間被移送基隆地檢署後，情緒仍極度不穩，在偵訊時不斷咆哮，並拒絕配合上銬。檢察官認為其涉嫌刑法公共危險、妨害公務等罪，犯罪嫌疑重大，且言行顯有精神障礙跡象，對公共安全有高度危害之虞，因此依據《刑事訴訟法》第121條之1規定，向法院聲請暫時安置。法院於昨晚審理後，裁定准予安置4個月。

然而，後續安置過程出現波折。基隆地檢署原將翁男送往三軍總醫院北投分院，但院方以其身體不適等情況為由拒收。檢察官遂於今日（12日）上午，指揮警方戒護翁男至基隆長庚醫院進行檢查。待確認其身體狀況穩定後，將再安排送往合適的司法精神醫院或相關單位，執行法院裁定的暫時安置。