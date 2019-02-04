花了17小時！　男「跑117公里」回老家過年：有成就感

▲江西男子跑117公里回老家。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

春節到了，許多人都趕回家中與親友團聚。江西男子鄔以冬則選擇「跑回家」，在31日凌晨5點開跑，花了16小時40分鐘跑了117.43公里，而針對這次挑戰，他也說「現在真的成功了，特別有成就感。」

根據《北京青年報》報導，27歲的鄔以冬平時喜歡跑步，在10幾天前提出計畫，父母和妻子得知之後，雖然擔心但也沒有反對，而為了實現跑回家的心願，特地提前先帶著妻兒坐巴士回到老家，自己在31日才從江西上饒市出發，展開馬拉松長跑。

鄔以冬透露自己本來就是體育特長生，從2017年開始參與馬拉松比賽，「2017年參加了一次全馬、一次半馬，2018年又跑了4次全馬、2次半馬。全馬最好一次成績是3小時10分鐘，所以這次想挑戰一下自己。」

江西省上饒市信州區長跑協會會長鄭宇得知計畫後，協助鄔以冬定制了專業的跑步計劃，除路線設計外，還科學的安排了飲食與休息計劃，另外有兩位跑友陪伴給予完成的動力。

鄔以冬回憶路程，「當時有一點點猶豫，挺冷的，我特意穿了輕薄的羽絨服還是覺得涼。畢竟路程那麼遠，我也有點擔心我跑不下來。」不過既然開始了，又有夥伴陪同，最後還是成功撐過了。



相關專家表示，117公里長跑已屬於「極限運動」，必須建立在紮實的身體素質以及完善的後勤保障基礎之上，普通人最好不要嘗試。

