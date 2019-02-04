　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

花了17小時！　男「跑117公里」回老家過年：有成就感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲江西男子跑117公里回老家。（圖／翻攝自微博，下同）

▲江西男子跑117公里回老家。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

春節到了，許多人都趕回家中與親友團聚。江西男子鄔以冬則選擇「跑回家」，在31日凌晨5點開跑，花了16小時40分鐘跑了117.43公里，而針對這次挑戰，他也說「現在真的成功了，特別有成就感。」

根據《北京青年報》報導，27歲的鄔以冬平時喜歡跑步，在10幾天前提出計畫，父母和妻子得知之後，雖然擔心但也沒有反對，而為了實現跑回家的心願，特地提前先帶著妻兒坐巴士回到老家，自己在31日才從江西上饒市出發，展開馬拉松長跑。

鄔以冬透露自己本來就是體育特長生，從2017年開始參與馬拉松比賽，「2017年參加了一次全馬、一次半馬，2018年又跑了4次全馬、2次半馬。全馬最好一次成績是3小時10分鐘，所以這次想挑戰一下自己。」

▲江西男子跑117公里回老家。（圖／翻攝自微博，下同）

江西省上饒市信州區長跑協會會長鄭宇得知計畫後，協助鄔以冬定制了專業的跑步計劃，除路線設計外，還科學的安排了飲食與休息計劃，另外有兩位跑友陪伴給予完成的動力。

鄔以冬回憶路程，「當時有一點點猶豫，挺冷的，我特意穿了輕薄的羽絨服還是覺得涼。畢竟路程那麼遠，我也有點擔心我跑不下來。」不過既然開始了，又有夥伴陪同，最後還是成功撐過了。

相關專家表示，117公里長跑已屬於「極限運動」，必須建立在紮實的身體素質以及完善的後勤保障基礎之上，普通人最好不要嘗試。
 

ET快訊
余祥銓摔傷膝蓋「十字韌帶斷裂」！須開刀傷照曝光
台中男驚「台北女生比較美」！老司機5點分析網戰翻
女同志感謝「媽把我從櫃子拉出來」！浪漫婚禮網友全哭慘

關鍵字：馬拉松,跑步,長跑,過年

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

預言「土豬年」全球局勢　港風水師：2019全球經濟停止成長！

花了17小時！　男「跑117公里」回老家過年：有成就感

影／「我腳好像中邪了！」她猛踩油門撞噴加油機…下秒指老公：他開的

剛做完月子就催生二胎！　婆婆「蓋一棟3層樓房」送未來孫

二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心僅索9萬賠償

華聞快遞／北京啟動新一輪家電節能補貼　單件最高補貼3600元

國中女被同學霸凌不想回家　霸氣父：天塌了爸爸給妳頂著

92年蓮香樓只營業到2月底！　員工吃完最後一頓年夜飯

解放軍發「戰鷹繞寶島飛」影片 　陸委會：讓台厭惡反感

「兩馬鬧元宵」15日登場　馬尾今年將贈馬祖35組花燈

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

預言「土豬年」全球局勢　港風水師：2019全球經濟停止成長！

花了17小時！　男「跑117公里」回老家過年：有成就感

影／「我腳好像中邪了！」她猛踩油門撞噴加油機…下秒指老公：他開的

剛做完月子就催生二胎！　婆婆「蓋一棟3層樓房」送未來孫

二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心僅索9萬賠償

華聞快遞／北京啟動新一輪家電節能補貼　單件最高補貼3600元

國中女被同學霸凌不想回家　霸氣父：天塌了爸爸給妳頂著

92年蓮香樓只營業到2月底！　員工吃完最後一頓年夜飯

解放軍發「戰鷹繞寶島飛」影片 　陸委會：讓台厭惡反感

「兩馬鬧元宵」15日登場　馬尾今年將贈馬祖35組花燈

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

夾不到娃娃遷怒！他用力踹機台「狠巴姪子的頭」　網飆罵：惡劣

台南永康自小客車失控自撞路燈　駕駛受困搶救送醫

鄭和去過澳洲？　西澳海岸挖出疑似明朝「嬰兒」佛像　

企聯女壘2019再增一隊　前奧運國手韓幸霖領軍青年隊

鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

「前男友包給我媽1萬」他兼兩份差吃緊...改包6000　女友：過完年分一分

鄭聚然反同再戰網友　「蔡英文挺同台灣才衰敗」

棉花糖變女神！　高雄正妹半年瘦掉50公斤

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請專利

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

大陸熱門新聞

13歲目睹媽被打死　除夕殺光仇..

台旅團上海斷魂！BMW暴衝瞬間..

抽中450萬！郭小姐「忙修行李..

阿伯拍辣模被笑　床照曝光網全跪

國中女被同學霸凌！爸：天塌了爸..

稱解放天性！文青女友赴西藏騎小..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

解放軍小年夜發「戰鷹繞寶島」M..

內蒙屁孩「仙女棒炸坑」路磚噴飛..

排便「腸子掉出7cm」　男手動..

屁孩玩鞭炮「炸」120㎡房子

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

請假領結婚證被打槍…她收到年終..

女漂水庫3小時　抱起她突睜開眼

更多熱門

相關新聞

民眾誤會愛車遭竊　員警幫忙找回

61歲潘姓婦人，過年期間過度忙碌，竟記錯停車位置誤以為失竊，而向警方報案，台南市警四分局華平派出所警方積極搜尋尋獲，潘婦十分感謝警方協助。

除夕恰逢立春　下次要等到2057年

韓國瑜過年出國！公視小編狂酸網嚇傻

過年被長輩口水淹死　專家推6點存活策略

過年超夯「泥蟲湯圓」　老饕：壯陽美食！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面